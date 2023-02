"40 kontra 20": Kinga Zapadka chwali się nowym nosem. Fani: "Jak lady Gaga"

Kinga Zapadka to ulubienica widzów pierwszej edycji "40 kontra 20". Uczestniczka rywalizowała o serce Roberta Kochanka razem z innymi bohaterkami programu. W tej kwestii była niemal bezkonkurencyjna i zakończyła udział w show u boku Seniora. Związek Kingi Zapadki i Roberta Kochanka szybko się jednak rozpadł i od tego czasu Kinga była szczęśliwą singielką. A może jej serce jest już zajęte? Relacja z walentynek tylko podsyca tę teorię! "40 kontra 20" Kinga Zapadka jest znów zakochana? Kinga Zapadka i Robert Kochanek skończyli swój udział w programie jako para. Widzowie trzymali mocno kciuki za ich wspólną przyszłość, która malowała się przed nim bardzo pozytywnie. Po kilku miesiącach tego związku fani wyczuwali jednak, że para przeżywa kryzys. Wkrótce potem Kinga Zapadka ogłosiła rozstanie z Robertem Kochankiem , sugerując dość jasno, że to ona została oszukana. Rozstanie z ukochanym sprawiło, że Kinga Zapadka wpadła w wir pracy i fani częściej wiedzieli o tym, co robi zawodowo niż jak wygląda jej prywatne życie. Kinga Zapadka wydawała się mieć dość frywolne podejście do walentynek, uczestniczka śmiała się ze święta zakochanych, publikując zabawne nagrania i zdjęcia. Nagle wieczorem pochwaliła się zdjęciem z kolacji. Kelner nalewa wino do kieliszków, a obok Kingi siedzi mężczyzna, któremu widać tylko dłonie... Zobacz także: "40 kontra 20": Kinga komentuje związek Patrycji i Bartka. Dlaczego to napisała? Kinga Zapadka nie mówiła nic o tym, że jest zakochana czy, że znów ma ochotę na randki. Fani dość często wracali do tematu byłego partnera dopytując o uczucia Kingi, szczególnie gdy w mediach pojawiły się zdjęcia Roberta Kochanka z tajemniczą brunetką , pytali także, czy Zapadka jest gotowa na nowy...