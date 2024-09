Lady Gaga, właściwie Stefani Joanne Angelina Germanotta, urodzona 28 marca 1986 roku w Nowym Jorku, to amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, aktorka i producentka muzyczna. Uznawana za jedną z najbardziej wpływowych artystek współczesnej muzyki pop oraz popkultury, zdobyła światową sławę w 2008 roku po wydaniu debiutanckiego albumu The Fame, z którego pochodzą hity takie jak "Just Dance" i "Poker Face".

Lady Gaga zachwyca stylizacją u boku narzeczonego

W środę, 25 września, Lady Gaga pojawiła się na londyńskiej premierze swojego najnowszego filmu Joker: Folie à Deux. Towarzyszył jej narzeczony Michael Polansky. Para chętnie pozowała na czerwonym dywanie, jednak Gaga sfotografowała się również z Joaquinem Phoenixem, jej partnerem z planu. Aktorka wciela się w filmie w rolę Harley Quinn.

Na premierze Gaga olśniła w długiej, czerwonej sukni z dekoltem w serek. Całość stylizacji uzupełniła krótszą marynarką z obszernymi, bufiastymi rękawami. Piosenkarka zadbała o detale, wybierając biżuterię od Tiffany & Co., w tym ozdobną broszkę "Jean Schlumberger by Tiffany Bird on a Rock", pierścionek "Vigne" oraz bransoletkę i kolczyki z platyny i 18-karatowego złota z diamentami "Fancy Intense Yellow".

Lady Gaga postawiła na dramatyczny makijaż z turkusowym cieniem do powiek, który podkreśliła intensywną czerwoną szminką, idealnie pasującą do jej sukni. Fryzura gwiazdy również przyciągnęła uwagę - Gaga zdecydowała się na czarnego boba z czerwonymi refleksami i krótką grzywką, odchodząc od lodowatego blondu, który prezentowała na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Michael Polansky na tę okazję wybrał klasyczny czarny garnitur.

Kim jest Michael Polansky, narzeczony Lady Gagi?

Michael Polansky, który skradł serce Lady Gagi, jest znanym przedsiębiorcą i filantropem. W 2015 roku założył fundację razem z Seanem Parkerem, współtwórcą technologicznych gigantów takich jak Napster i Facebook. Organizacja ta koncentruje się na wspieraniu nauk przyrodniczych, globalnego zdrowia publicznego, zaangażowania obywatelskiego oraz promocji sztuki. Polansky pełni również funkcję członka zarządu Parker Institute for Cancer Immunotherapy, instytutu, który sponsoruje badania nad nowymi terapiami w leczeniu raka.

Lady Gaga i Michael Polansky oficjalnie potwierdzili swój związek w 2020 roku. Para po raz pierwszy pojawiła się razem na czerwonym dywanie 4 września podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie premierę miał film Joker: Folie à Deux. Na tym wydarzeniu Gaga zachwyciła wszystkich swoją stylizacją – wybrała czarną suknię z głębokim dekoltem i rozkloszowaną spódnicą, a jej głowę zdobiła koronkowa opaska autorstwa Philipa Treacy'ego. Dopełnieniem jej looku była biżuteria od Tiffany & Co. oraz buty na platformie.

Premiera filmu Joker: Folie à Deux odbędzie się 4 października.

