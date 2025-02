Cleo jest autorką wielu hitowych piosenek, dzięki którym zyskała spore grono wiernych fanów. Jeden z jej najpopularniejszych utworów to "Łowcy Gwiazd", który wydała w 2018 roku. W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się komentarze, w których internauci twierdzą, że hitowy utwór polskiej gwiazdy zainspirował amerykańską wokalistkę, Lady Gagę. Zagraniczna piosenkarka wydała utwór pt. "Abracadabra", a w sieci rozpętała się burza. Cleo również musiała zabrać głos!

Lady Gaga skopiowała Cleo? Polska wokalistka pokazała dowody

Cleo, a właściwie Joanna Klepko, to polska piosenkarka i autorka tekstów. Najbardziej znana jest z hitu "My Słowianie", który nagrała wspólnie z Donatanem i z którym reprezentowała Polskę na Eurowizji 2014. Od tego czasu nagrała wiele innych hitów takich jak "Dom", "Sztorm" czy "Łowcy Gwiazd", który ma już prawie 90 milion odsłon na YouTubie. Ostatnio amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Lady Gaga wydała nową piosenkę pt. "Abracadabra". W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się komentarze, że piosenka przypomina utwór polskiej wokalistki, który wydała 7-lat temu. Wiele osób postanowiło napisać w tej sprawie do Cleo, która podzieliła się tym na swoim Instagramie i zapytała internautów, co o tym sądzą.

Najnowszy kawałek Lady Gagi ''Abracadabra'' jest podobny do ''Łowcy Gwiazd''??? Co o tym myślicie? W ostatnich dniach dostałam setki wiadomości z polskich i zagranicznych kont o tym, że te numery mają podobny vibe – napisała Cleo.

A tak BTW ''ŁOWCY GWIAZD'' dzisiaj obchodzą swoje 7 Urodziny z wynikiem 89MILIONÓW WYŚWIETLEŃ. DZIĘKI! – dodała.

Internauci o piosenkach Cleo i Lady Gagi. Zdania są podzielone

Pod wpisem Cleo pojawiło się mnóstwo komentarzy od internautów. Jedni stwierdzili, że nie dziwią się amerykańskiej piosenkarce, że się nią zainspirowała, a drudzy, że nie słyszą żadnego podobieństwa w utworach. Polska wokalistka nie mogła przejść obok tych komentarzy obojętnie i chętnie wyrażała swoje zdanie.

Cóż się dziwić… Lady G. bierze przykład z Najlepszych – pisze jeden z internautów.

Lady Gaga jest tak wybitną artystką, że nie musi brać od nikogo przykładu – odpowiedziała Cleo.

A ja na przykład totalnie nie widzę podobieństwa hahaha – napisała kolejna internautka.

No ja w pierwszej chwili też nie widziałam, później zauważyłam, że układ dźwięków jest podobny – odpowiedziała Cleo.

A wy słuchaliście obu piosenek? Jakie jest Wasze zdanie?

Lady Gaga podbija listę przebojów nowym utworem "Abracadabra"

Lady Gaga, a właściwie Stefani Joanne Angelina Germanotta, to amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, aktorka i ikona popkultury. Jest znana z wyjątkowego głosu, ekstrawaganckiego stylu i przełomowych występów scenicznych. Na swoim koncie ma wiele hitowych piosenek takich jak "Poker face" czy "Bad Romance". Ostatnio na liście przebojów pojawiła się jej nowa piosenka pt, "Abracadabra", która już uplasowała się na trzecim miejscu, a fani są nią zachwyceni.

Królowa wróciła. Ona nie ma sobie równych. Nie obchodzi mnie, co ktoś powie

To może być najlepsza rzecz, jaką usłyszałem i zobaczyłem w ciągu ostatnich 20 lat – czytamy na YouTubie.

