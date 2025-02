Katarzyna Cichopek to jedna z popularniejszych polskich aktorek, której największą sławę przyniosła rola Kingi w "M jak miłość". Od 2024 roku możemy ją również oglądać jako współprowadzącą "Halo tu Polsat". Na konkurencyjnej kanapie zasiadła wraz z Maćkiem Kurzajewskim po tym, jak nagle zwolniono ich z "Pytania na śniadanie". Mimo to Cichopek nadal cieszy się posadą w kultowej "Emce". Jakiego rzędu zarobki przynosi jej praca na planie?

Wyszło, ile Katarzyna Cichopek zarabia w "M jak miłość"

Serial "M jak miłość" od lat przyciąga miliony widzów przed telewizory. Z biegiem czasu obsada zmieniała się wielokrotnie i, jak możemy się domyślać, zmieniały się również gaże aktorów. Ci jednak wolą milczeć w tym temacie, ale szczegóły i tak ujrzały światło dzienne.

Tymczasem jak ustalił Super Express, niektóre czołowe postaci mogą liczyć na wysokie zarobki. Katarzyna Cichopek oraz bracia Rafał i Marcin Mroczek mają zarabiać po 6 tysięcy złotych za dzień zdjęciowy. To znacznie mniej niż Anna Mucha, która ponoć zarabia 8 tysięcy złotych za dzień pracy na planie. Nadal jednak są to jedne z najwyższych stawek w polskich serialach telewizyjnych.

Regularne występy w serialu sprawiają, że ich miesięczne wynagrodzenia mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Tyle wynosi wynagrodzenie Teresy Lipowskiej. Co z Dominiką Ostałowską?

Co ciekawe, wynagrodzenie jednej z ważniejszych postaci w "M jak miłość", Teresy Lipowskiej, ma znacząco różnić się od kolegów i koleżanek. Według ustaleń Super Expressu, mimo ogromnej popularności i szacunku widzów, aktorka zarabia ponoć zaledwie 3 tysiące złotych za dzień zdjęciowy. Choć jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci serialu, jej wynagrodzenie jest znacznie niższe niż u młodszych kolegów z planu. Warto również wspomnieć, że od dłuższego czasu postać babci Basi znacznie rzadziej pojawia się w serialu.

Przypomnijmy, że niedawno odejście z "M jak miłość" ogłosiła inna kultowa postać - Dominika Ostałowska, a powodu jej rezygnacji z angażu w serialu upatrywano w niskich zarobkach:

Mimo swojego doświadczenia i wkładu w ten serial, za dzień zdjęciowy zgarniała 3 tysiące złotych. Trzeba jednak podkreślić, że w 2024 roku zagrała tylko w dziewięciu odcinkach. Na planie pojawiła się jeszcze mniej razy, bo sceny do kilku odcinków potrafili jej upchnąć w 1-2 dni zdjęciowe. Granie w ''M jak miłość'' dawno przestało być dla niej opłacalne - podało źródło ''Pudelka''.

Katarzyna Cichopek najlepiej rozpoznawalną gwiazdą "M jak miłość"?

Uwielbiana przez widzów Kinga Zduńska pojawia się w "M jak miłość" od pierwszego odcinka i do dziś jest jedną z głównych bohaterek. Katarzyna Cichopek występuje w serialu od 2000 roku. Jej bohaterka jest córką Zbigniewa i Krystyny Filarskich. W 2001 roku Kinga rozpoczęła związek z Piotrem Zduńskim, co początkowo spotkało się z dezaprobatą jej rodziców ze względu na różnice społeczne między rodzinami. Mimo to, para wzięła potajemny ślub cywilny w maju 2003 roku. W kolejnych latach Kinga i Piotr doczekali się czwórki dzieci: Magdaleny, Mikołaja oraz bliźniaczek Emilii i Zuzanny.

W 2024 roku w życiu zawodowym aktorki doszło do poważnych zawirowań, co wywołało spekulacje na temat jej przyszłości w serialu. Kasia Cichopek jednak zapewniła, że nie zamierza rezygnować z roli Kingi Zduńskiej i nadal będzie częścią obsady "M jak miłość".

