Kolejny koncert z cyklu "Wianki nad Wisłą" za nami! Emocje wzbudziły koncerty Zalewskiego, Vito Bambino, Mery Spolsky i Baranovskiego, ale prawdziwą burzę rozpętali Bovska i Wiktor Dyduła utworem "Mój jest ten kawałek podłogi". Padły gorzkie słowa...

Bovska w ostatnim czasie jest artystką, która wzbudza sporą sensację, kiedy śpiewa kultowe utwory innych wykonawców. Tak było na festiwalu w Opolu, kiedy zaśpiewała utwór Haliny Frąckowiak "Dancing Queen", co wywołało prawdziwą burzę wśród internautów, a teraz Bovska znów zaskoczyła. Tym razem chodzi o utwór, który zaśpiewała razem z Wiktorem Dydułą na koncercie "Wianki nad Wisłą". Emocje wywołała piosenka "Mój jest ten kawałek podłogi". Internauci nie szczędzą słów krytyki i piszą: