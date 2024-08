W miniony czwartek odbył się pierwszy z trzech koncertów znanej na całym świecie wokalistki- Taylor Swift. Tego dnia nie obyło się bez korków na ulicach. Nic dziwnego, w końcu szacuje się, że na każdym z jej koncertów w Warszawie pojawi się około 66 tysięcy osób. Co ciekawe, na PGE Narodowym nie zabrakło gwiazd polskiej sceny muzycznej, takich jak Doda. Artystka pokazała relację z tego wydarzenia!

Doda na koncercie Taylor Swift

Fani czekali na to od lat. Pierwszy raz w historii, Taylor Swift zagrała koncert w Warszawie, a bilety na jej występy wyprzedały się w kilka minut! Choć koncert rozpoczął się około godziny 19:00 to niektórzy czekali w kolejce już od świtu. Wszystko po to, aby "złapać" najlepsze miejsca, blisko sceny. Niestety ta sytuacja miała swój nieszczęśliwy finał. Jedna z fanek czekająca od samego rana na pojawienie się idolki zemdlała, a ochrona wydarzenia musiała interweniować.

Koncert Tylor Swift zachwycił niemalże wszystkich, a niespodzianka od wokalistki sprawiła, że fani oszaleli. Okazuje się, że Taylor przemówiła po polsku!

Cześć! Milo Was poznać. Warszawo, witajcie na Eras Tour! - krzyczała ze sceny Taylor.

Robin van Lonkhuijsen/HOLLANDSE HOOGTE/East News

Ten fakt doceniła obecna na koncercie Doda, która pod swoim najnowszym zdjęciem z koncertu napisała:

@taylorswift wspaniały koncert i super dziewczyna , nauczyła się mówić po polsku lepiej niż co poniektórzy tutaj - czytamy.

Pod jej najnowszym wpisem pojawiła się lawina komentarzy:

Lepiej śpiewasz niż ona

Taylor pewnie nie wiedziała że na jej koncercie jest królowa Polski

Taylor powinna być wdzięczna że przyszłaś

Uwielbiam Cię za to ,że potrafisz być wulkanem scenicznym oraz prostą laską ,która przyszła z najbliższymi na koncert - rozpisują się fani.

Poza postem, Doda postanowiła nagrać serię InstaStory, na których widać również Dariusza Pachuta!

@dodaqueen

A Wy, byliście na koncercie Taylor Swift?

