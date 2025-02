Grammy 2025 rozdane! Na gali w Los Angeles pojawiły się największe światowe gwiazdy, które zachwycały swoimi kreacjami na czerwonym dywanie! Wśród nich m.in. zjawiskowe Taylor Swift w czerwieni czy gotycka Lady Gaga. Nie zabrakło również Miley Cyrus oraz Billie Eilish. Zobaczcie zdjęcia!

Grammy 2025 rozdane - kto wygrał?

Wśród wielkich zwycięzców Grammy 2025 są m.in. Beyonce, Kendrick Lamar, Chappell Roan czy Shakira. Beyoncé, dzięki albumowi "Cowboy Carter", zdobyła swoją pierwszą nagrodę w kategorii Album Roku, stając się pierwszą czarnoskórą kobietą, która otrzymała to wyróżnienie od czasów Lauryn Hill w 1999 roku. Kendrick Lamar triumfował, zdobywając pięć nagród, w tym za Nagranie Roku i Piosenkę Roku za utwór "Not Like Us". Pełną listę wygranych znajdziecie tutaj.

Gwiazdy na Grammy 2025

Podczas 67. ceremonii rozdania nagród Grammy 2025 w Crypto.com Arena w Los Angeles czerwony dywan zamienił się w wybieg pełen ekstrawaganckich stylizacji. Gwiazdy, takie jak Taylor Swift, Lady Gaga i Billie Eilish, przyciągały uwagę swoimi kreacjami, łącząc klasykę z nowoczesnym twistem. Oto najciekawsze looki wieczoru - zdjęcia w galerii poniżej.

1 z 10 David Fisher/Shutterstock Grammy 2025: Charli XCX Charli XCX na Grammy 2025 wystąpiła w kreacji od Ludovica de Saint Sernina dla Jean Paul Gaultier Couture, która idealnie oddawała jej charyzmatyczny styl. Metaliczne detale i nowoczesny krój przyciągały wzrok na każdym kroku. Tego wieczoru artystka odebrała wyróżnienie m.in. w kategorii "najlepszy album dance/electronic" za płytę "brat" 2 z 10 Grammy 2025: Sabrina Carpenter David Fisher/Shutterstock Grammy 2025: Sabrina Carpenter Sabrina Carpenter triumowała, i to dwukrotnie podczas Grammy 2025. Miała również okazję zaśpiewać swoje największe hity, z "Espresso" na czele. 3 z 10 Grammy 2025: Paris Hilto David Fisher/Shutterstock Grammy 2025: Paris Hilton Paris Hilton nie opuszcza tak ważnych imprez jak Grammy! W złotej kreacji wyglądała zjawiskowo. 4 z 10 Shakira na Grammy 2025 Matt Baron/BEI/Shutterstock ( Grammy 2025: Shakira Shakira zaliczyła powrót na Grammy i to w wielkim stylu. Odebrała nagrodę w kategorii "najlepszy album latynoski" (z rąk Jennifer Lopez) oraz miała okazję wystąpić z dwoma piosenkami. Na czerwonym dywanie zaprezentowała się w sensualnej kreacji marki ETRO. 5 z 10 Grammy 2025: Billie Eilish Matt Baron/BEI/Shutterstock Grammy 2025: Billie Eilish Billie Eilish tym razem nie odebrała żadnej nagrody, ale i tak jej fani mogą być wniebowzięci jej poruszającym występem z piosenką "Birds of a feather". 6 z 10 Matt Baron/BEI/Shutterstock Grammy 2025: Olivia Rodrigo Olivia Rodrigo na Grammy 2025 wybrała vintage`ową suknię od Versace, podkreślającą jej klasyczny, ale młodzieńczy styl. 7 z 10 Grammy 2025: Miley Cyrus Matt Baron/BEI/Shutterstock Grammy 2025: Miley Cyrus Miley Cyrus pojawiła się na czerwonym dywanie w długiej, czarnej, skórzanej sukni projektu Saint Laurent. Suknia charakteryzowała się krzyżującym się na szyi dekoltem typu halter oraz wycięciem w okolicy brzucha, eksponującym jej sylwetkę. 8 z 10 Grammy 2025: Taylor Swift Matt Baron/BEI/Shutterstock Grammy 2025: Taylor Swift Taylor Swift postawiła na odważną, czerwoną suknię mini od Vivienne Westwood, której intensywny odcień nawiązywał do barw Kansas City Chiefs (gdzie gra Travis Kelce, partner piosenkarki). Swift również nie odebrała w tym roku żadnego Grammy, miała za to okazję wręczyć nagrodę Beyonce. 9 z 10 Grammy 2025: Lady Gaga Matt Baron/BEI/Shutterstock Grammy 2025: Lady Gaga Lady Gaga zdecydowała się na gotycki look autorstwa Samuela Lewisa, uzupełniony naszyjnikiem Tiffany & Co. z lat 30. XX wieku. Jej stylizacja była hołdem dla klasyki z nutą awangardy, doskonale wpisując się w klimat gali. 10 z 10 John Salangsang/Shutterstock Beyonce z córką na Grammy 2025 Na Grammy 2025 nie mogło zabraknąć Beyonce, która odebrała kolejne trzy statuetki w swojej karierze, m.in. za najlepszy album. Na scenie towarzyszyła jej córka, Blue Ivy.

Na Grammy 2025 pojawiły się również (kolejno na zdjęciach) Heidi Klum, Alicia Keys, Cardi B oraz Jennifer Lopez.

Grammy 2024: Heidi Klum David Fisher/Shutterstock

Grammy 2024: Alicia Keys Matt Baron/BEI/Shutterstock