Lady Gaga dołącza do obsady 2. sezonu popularnego serialu „Wednesday” na Netflix. Po sukcesie jej utworu „Bloody Mary” powiązanego z pierwszym sezonem, gwiazda teraz wystąpi osobiście. Spekulacje wskazują, że może wcielić się w ikoniczną postać Morticii Addams lub nową antagonistkę, która skomplikuje życie Wednesday.

Lady Gaga wystąpi w 2. sezonie "Wednesday"

Już w przyszłym roku na platformę Netflix trafi drugi sezon hitowego serialu „Wednesday” w reżyserii Tima Burtona z Jenną Ortegą w roli głównej. Portal Variety dotarł do informacji, że w obsadzie ma pojawić się Lady Gaga i choć zagra jedynie epizod, to twórcy z przyjemnością widzieliby ją w większej roli. To wielka niespodzianka dla fanów serialu inspirowanego "Rodziną Addamsów". Wygląda na to, że Netflix spełnił ich prośby i Lady Gaga wystąpi w 2. sezonie „Wednesday”, serialu o losach nastoletniej Wednesday Addams, córki Morticii i Gomeza Addamsów - o czym informuje portal "Variety". Wcześniej wokalistka miała związek z produkcją jedynie pośrednio: jej piosenka „Bloody Mary” zyskała ogromną popularność w mediach społecznościowych, szczególnie na platformie TikTok, gdzie stała się tłem dla charakterystycznego tańca głównej bohaterki, odtwarzanego przez tysiące fanów na całym świecie. Teraz Gaga wkroczy na plan, co wzbudza ogromne emocje wśród fanów i wywołuje spekulacje dotyczące jej roli.

Inną opcją jest, że Lady Gaga zagra zupełnie nową postać – tajemniczą antagonistkę, która może stanąć na drodze Wednesday i przysporzyć jej nowych wyzwań w Akademii Nevermore. Fani serialu już widzą ją jako nową dyrektorkę:

Gaga nową dyrektorką Nevermore Academy!

Była świetna w American Horror Story. Może mogłaby być nową dyrektorką

Taki wybór roli pozwoliłby wokalistce i aktorce na pełne rozwinięcie swoich talentów dramatycznych i stworzenie kolejnej niezapomnianej kreacji. Taki scenariusz szczególnie podsyca ciekawość fanów, którzy nie mogą się doczekać, jakie wyzwania Gaga postawi przed główną bohaterką.

fot.: Vlad Cioplea / ©Netflix / Courtesy Everett Collection ©Netflix/Courtesy Everett Collection

Lady Gaga ma już na koncie liczne sukcesy aktorskie, w tym główną rolę w filmie „Narodziny gwiazdy” (2018), za którą otrzymała nominację do Oscara. Jej talent do kreowania wyrazistych postaci idealnie wpisuje się w styl i klimat rodziny Addamsów. Wkroczenie Lady Gagi do uniwersum „Wednesday” daje szansę na wzbogacenie serialu o nowy wymiar i unikalną artystyczną energię, z jaką jest kojarzona. Fani już nie mogą doczekać się, jak artystka wykorzysta swoje umiejętności, aby dodać tajemniczości i dramatyzmu tej produkcji.