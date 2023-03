Oscary 2023: Wypadek na szampańskim dywanie. Lady Gaga natychmiast zareagowała

Za nami Oscary 2023. W tym roku w Dolby Theatre w Los Angeles, gdzie odbyła się ceremonia, zamiast czerwonego dywanu był dywan w kolorze szampańskim, na którym pojawiły się największe światowe gwiazdy. Wśród nich brylowała m.in. Lady Gaga! Kiedy artystka maszerowała wśród fotoreporterów, jeden z nich runął na ziemię tuż obok wokalistki. Jak zareagowała?

Lady Gaga pomaga fotografowi na Oscarach 2023

Obecność Lady Gagi na Oscarach 2023 to jedno z największych zaskoczeń całej gali, ponieważ w sieci pojawiały się informacje, że wokalistka w ogóle nie pojawi się na rozdaniu nagród, ze względu na udział w kolejnym projekcie filmowym.

Stało się inaczej - Lady Gaga, nominowana do Oscara za utwór do filmu "Top Gun: Maverick" (ostatecznie nagrody nie zdobyła), nie tylko zachwycała na szampańskim dywanie, ale również na scenie, gdzie zaśpiewała "Hold my Hand". Tuż przed rozpoczęciem gali doszło do poważnego incydentu. Fotograf, który przechodził obok Gagi, nagle przewrócił się i upadł. Kiedy artystka tylko usłyszała huk, od razu do niego podbiegła i pomogła mu wstać. Nagranie z Oscarów podbija sieć.

Sytuacja wyglądała dość poważnie, ale fotoreporterowi na szczęście nic się nie stało. Fani są zaś zachwyceni postawą Lady Gagi:

Jej pierwsza najważniejsza zasada - zawsze być człowiekiem Akty dobroci przychodzą jej naturalnie, jest królową Widziałem tak wiele przypadków jej zachowań w ten sposób… i zawsze jest to natychmiastowe, bez żadnej przezorności ani kalkulacji.

Lady Gaga ran to help a photographer who fell at the #Oscars pic.twitter.com/czfGHvN29s — Film Updates (@FilmUpdates) March 13, 2023

Lady Gaga tego wieczoru zaprezentowała się w zjawiskowej czarnej kreacji od Versace. Czy była największą gwiazdą Oscarów 2023? Tym razem, wg zagranicznym mediów, ten tytuł przypadł Rihannie.

