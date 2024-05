To kontynuacja, na którą wszyscy czekamy, a teraz możemy już zobaczyć, jak zapowiada się „Joker 2”. Zwiastun pojawił się już na YouTube i zdobył ponad 33 miliony wyświetleń! Chyba nic więcej nie trzeba dodawać w kwestii oczekiwań fanów, prawda?

Pierwsze zdjęcia Joaquina Phoenixa i Lady Gagi reżyser Todd Philips opublikował w... walentynki. Najwyraźniej twórca „Jokera” uznał, że ten szalony wątek romantyczny złoczyńców może zwrócić uwagę widzów. Zwłaszcza że w rolach głównych mamy takie gwiazdy.

Przypominamy, że pełny tytuł filmu to „Joker: Folie à Deux”. Nazwa sequela zaczerpnięta jest z francuskiego wyrażenia, które oznacza „paranoję indukowaną” i odnosi się do zaburzenia urojeniowego, które doświadczają dwie osoby pozostające w bliskim związku. Czy może to być kluczowe w kontekście więzi łączącej Jokera i Harley Quinn? Wydaje się to wysoce prawdopodobne.

„Joker 2”: zwiastun, data premiery

Nowy film będzie także musicalem, co oznacza całkowite odejście od szorstkiej i mrocznej opowieści z oryginału. Choć premiera „Joker: Folie à Deux” się zbliża, nadal mnóstwo informacji jest trzymanych w tajemnicy. Na szczęście mamy już dokładną datę premiery. Kontynuacja historii Arthura Flecka pojawi się w kinach 4 października 2024 roku.

Sądząc po rolach w "Domu Gucci" i "Narodzinach gwiazdy", nie ma wątpliwości, że Gaga znakomicie poradzi sobie z nowym wyzwaniem, ale nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, jakie muzyczne numery czekają zarówno ją, jak i bohatera granego przez Phoenixa.

W filmie pojawią się także Zazie Beetz („Joker”, „Deadpool 2” „Atlanta”), Brendan Gleeson („Duchy Insisherin”, „Sufrażystka”), Harry Lawtey („Bielmo”, „Branża”, „Błogosławieństwo”), Catherine Keer („Być jak John Malkovich”, „Capote”), Jacob Lofland („Uciekinier”, „Więzień labiryntu: Próby ognia”), George Carroll („Miasto złodziei”, „Agent i pół”, „Zabić, jak to łatwo powiedzieć”) oraz Alfred Rubin Thompson („Ratched”, „Hemingway i Gellhorn”).

Poniżej prezentujemy zwiastun „Joker: Folie à Deux”.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek