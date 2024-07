Końcówka tego roku miała stać pod znakiem wielkiego powrotu Britney Spears. Niestety, jej najnowsza płyta i single nie podbiły list przebojów, a sama wokalistka zaczęła mówić o zakończeniu kariery. Nadzieję pokładano w jej koncertowej rezydencji w Las Vegas, która miała pokazać, że Britney wciąż jest w formie. Przypomnijmy: Piski i krzyki fanów na widok Britney Spears

Wczoraj odbył się pierwszy koncert artystki w ramach show "Piece of Me" i opinie są dość podzielone. Krytycy chwalą olbrzymią produkcję i rozmach, ale ganią Britney za brak nawet jednego utworu zaśpiewanego na żywo. Internauci szybko dopatrzyli się też innej wpadki - na brzuchu gwiazdy namalowano mięśnie czyli tzw. sześciopak!

Britney może pochwalić się wprawdzie płaskim brzuchem, ale do takiego umięśnienia jej daleko. Makijażyści znaleźli jednak na to sposób, bardzo często wykorzystywany w produkcjach filmowych. Polega on na namalowaniu mięśni, które w postprodukcji są jeszcze mocniej eksponowane. W przypadku Britney ktoś zapomniał chyba, że coś takiego jak Photoshop w czasie rzeczywistym nie istnieje...

Tak prezentuje się Britney z domalowanym abs-em. Jej ciało potrzebuje takich tricków?

