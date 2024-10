Finał "Hotelu Paradise" to zawsze wielkie emocje dla widzów. Nie inaczej było i tym razem, podczas emisji ostatniego odcinka 9. edycji randkowego show. Kiedy w końcu stało się jasne, że to Maja i Wojtek zostali zwycięzcami dziewiątego sezonu, w sieci szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od widzów. Jak tym razem internauci komentują wyniki wielkiego finału hitowego programu stacji TVN7? Szczególną uwagę zwrócili na postawę Wojtka!

Reklama

"Hotel Paradise": Fani zaskoczeni finałem 9. edycji

Program "Hotel Paradise" od lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Nic więc dziwnego, że producenci show zdecydowali się zrealizować już 9. edycji programu i w planach mają kolejną odsłonę randkowego hitu! Zdjęcia do 10. edycji "Hotelu Paradise" mają ruszyć już za kilka miesięcy.

Póki co jednak fani przeżywają ostatnie wydarzenia z 9. edycji "Hotelu Paradise". Jak bowiem wiadomo, w środę, 30 października widzowie zobaczyli wielki finał programu, w którym tradycyjnie znalazły się dwie pary. Tym razem byli to Ola i Kuba oraz Maja i Wojtek. Zdaniem byłych mieszkańców hotelu to druga z par bardziej zasługiwała na wygraną i to właśnie za Mają i Wojtkiem stanęła zdecydowana większość dawnych uczestników "Hotelu Paradise".

Maja i Wojtek zostali wielkimi zwycięzcami 9. edycji "Hotelu Paradise" i stanęli na ścieżce lojalności. Co ciekawe widzowie jeszcze przed emisją finału obstawiali, że jeśli to właśnie ta dwójka wygra, to któreś z nich z pewnością rzuci kulą i zgarnie nagrodę pieniężną dla siebie. Fani w szczególności obstawiali Wojtka, jednak stało się inaczej, niż podejrzewali widzowie. Ani Maja, ani Wojtek nie zdecydowali się rzucić kulą i tym samym nagrodą podzielili się po połowie.

Po emisji finału 9. edycji "Hotelu Paradise" fani zaczęli wyrażać swoje opinie na temat przebiegu ostatniego odcinka show w sieci. Nie ukrywają, że są zaskoczeni postawą Wojtka, który jednak nie zdecydował się rzucić kulą!

Jestem w szoku totalnym, byłam przekonana, że na ostatnim polu Wojtek rzuci kulą, a tu zaskoczenie totalne

Pomyliłam się co do Wojtka. Byłam pewna, że gra, dobrze Olce nos utarli i Kubie

Wojtek nie rzucił bo był świadomy, że jest w finale tylko dzięki Mai

Jestem w szoku, że Wojtek nie rzucil - piszą fani

A Wy, co sądzicie o finale 9. edycji "Hotelu Paradise"? Cieszycie się, że to właśnie Maja i Wojtek wygrali program? Też jesteście zaskoczeni, że Wojtek jednak nie rzucił kulą?

Reklama

Zobacz także: Magda z 2. edycji “Hotelu Paradise” zmieniła się nie do poznania! Jej metamorfoza zrobiła na mnie wrażenie

Screen/Player.pl