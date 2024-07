1 z 5

Edyta Górniak razem z Allanem przylecieli wczoraj do Polski z Kalifornii na święta i sylwestra. Na lotnisku czekała na nich mama chrzestna Allana oraz współpracownik gwiazdy! Radości nie było końca, wszyscy się ściskali i cieszyli swoim widokiem. A na nasze oko Allan mocno urósł, a ma zaledwie 12 lat!

Górniak z synem gdzie spędzą święta?

Edyta Górniak nie wróciła do Polski tylko po to by spędzić czas z rodzinnym gronie. Już dziś jeszcze przed świętami zaczęła próby z tancerzami do swoich występów na Sylwestra w Zakopanem, czyli sylwester z TVP. Jutro też chwile poćwiczy i spędzi Wigilię z mamą i synem w Warszawie.

Wygląda na to, że Edyta doszła już do zdrowia po tym jak w listopadzie musiała odwoła koncert w Warszawie z powodu wyczerpania i ropnego wirusowego zakażenia górnych dróg oddechowych. Straciła wtedy głos. Potem na "Hit Hit Hurra" Edyta nadal nie czuła się w pełni sił. Teraz po wygrzaniu w kalifornijskim słońcem i spędzaniu czas z przyjaciółmi w USA da niesamowity koncert na sylwestrze!

