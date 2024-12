Król Karol III przyleci do Polski. Ma niesłychanie ważny powód

Król Karol III przyjedzie do Polski w przyszłym roku, by wziąć udział w ważnej uroczystości. To pierwsza wizyta monarchy w naszym kraju od jego koronacji w 2022 roku. Tym razem wizyta króla ma szczególny wymiar historyczny i polityczny. Wiele osób z niecierpliwością czeka na jego przyjazd. Znamy szczegóły!