Edyta Górniak z synem Allanem wracają na święta do Polski. Zanim jednak pożegnali się z kalifornijskim słońcem, poszli na Christmas Party w bardzo amerykańskim stylu! I to do kogo! Odwiedzili "Żonę Hollywood" - Evę Helenę Rich!

Eva wrzuciła zdjęcie ze wspólnego wieczoru z dziećmi i mężem oraz Edytą Górniak i Allanem.

Allan pożegnał się z ukochana Kalifornią i zapowiedział, że wróci tam dopiero w następnym roku.

Goodbye California! ???? I'll miss u so much ???? But see you next year!!! - napisał na Instagramie.

Edyta i Allan spędzą święta z mamą Górniak, a potem Górniak da występ na Sylwestra z TVP w Zakopanym. A potem wróci do domu w USA. Zobaczcie zdjęcia z Christmas Party.

