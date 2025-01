Na tegorocznym Sylwestrze z Dwójką na Stadionie Śląskim w Chorzowie wystąpiła plejada gwiazd polskiej sceny muzycznej - m.in. Andrzej Piaseczny, Blanka, Tatiana Okupnik, Małgorzata Ostrowska, Sara James czy Wersow. Wśród wszystkich artystów błyszczał, i to dosłownie, Michał Szpak. O jego występie dziś mówią wszyscy. Dlaczego?

Michał Szpak na Sylwestrze TVP jako "Bóstwo"

Sylwester z TVP przyciągnął tysiące widzów na Stadion Śląski w Chorzowie oraz miliony przed telewizory. Na scenie cała masa polskich ale i zagranicznych wykonawców. Jeden z występów szczególnie zapadnie widzom w pamięci. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że mowa o Michale Szpaku!

"Robię się na Bóstwo" - poinformował Szpak na kilka godzin przed sylwestrową nocą i swoim występem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jak napisał, tak zrobił - swoje show na scenie TVP artysta rozpoczął dość niezwyczajnie. Został wniesiony na scenę przez skąpo ubranych tancerzy, a sam zaprezentował się w złotym płaszczu, do którego zostały przyczepione ręce manekinów. Wyglądał niczym egipski faraon!

Michał zaśpiewał dwa swoje utwory - "Gaja" i "Jowiszja" oraz cover grupy Queen "We Are the Champions". Fani i widzowie są zachwyceni jego występem oraz pomysłem na show.

Świetne show Jak zawsze wszystko dopracowane a wokal wiadomo … mocny

Wow, co za występ, wokalnie niesamowity i wizualnie oszałamiający. Michał nigdy nie zawodzi. zdecydowanie najlepszy występ wieczoru

Odjechane, ale lubie to! Ps: Wokalnie to inna liga❤

Pojawiły się i głosy lekkiej krytyki, że całość była przesadzona.

No nie wiem, czy to Faraon w lektyce, czy coś z kultury indyjskiej? Po co mu były te ramiona? Za dużo zbędnych elementów. Mi się nie podobało takie dwa w jednym.

no po prostu kpina... pretensjonalnie i kiczowato

A Wam jak się podobało? Poniżej zobaczycie występ Michała Szpaka oraz zdjęcia z wczorajszego koncertu!

