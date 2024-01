Od rozpoczęcia Eurowizji 2024 dzielą nas niemal równo cztery miesiące. Tegoroczny konkurs odbędzie się w maju. Reprezentanci wystąpią na terenie hali Malmo Arena w Szwecji. Widzowie nie mogą się doczekać, aż poznają artystę lub artystkę, który będzie walczył o wygraną dla Polski. TVP w tym roku zdecydowała się na wewnętrzne preselekcje. Wśród faworytów widzów wymienia się zaś Justynę Steczkowską, Dodę, Michała Szpaka, Janna, a nawet Edytę Górniak. Kogo na scenie widziałby Michał Pańszczyk, reżyser ostatniej trasy koncertowej Dody "Aquaria Tour" w "Doda. Dream Show"? Na pewno nie ostatnią z wymienionych gwiazd.

Po sylwestrowym występie widzowie zaczęli się zastanawiać, czy Justyna Steczkowska ma szanse na wygranie Eurowizji 2024. Tę kandydaturę poparł także Michał Pańszczyk, reżyser odpowiedzialny za trasę koncertową „Aquaria Tour” Dody, który współpracował też z Michałem Szpakiem, Bryską, Sanah oraz Beatą Kozidrak.

W rozmowie „Dziennikiem Eurowizyjnym” potwierdził, że bardzo ceni doświadczenie Justyny Steczkowskiej. Zaznaczył, że na Eurowizji liczy się nie tylko talent, ale również umiejętność współpracy. Właśnie dlatego zdaniem reżysera Doda nie byłaby dobrą reprezentantką Polski na konkursie. Jednak jeszcze gorsze zdanie Pańszczyk ma na temat Edyty Górniak.

To samo z Edytą Górniak, jej ostatnie występy to karykatury artysty. Jej gust sceniczny poszybował cztery tysiące lat świetlnych od Ziemi. Zaczyna ona przypominać kosmitkę, naśladującą ludzkie emocje. Sądzę, że jest ona tak zapatrzona w swój geniusz, że nie zauważa, że to podoba się tylko garstce jej wyznawców, która z każdym rokiem jest coraz mniejsza. Edyta próbuje wmówić nam, że jest ambitna, tymczasem już dawno przestała tworzyć. A jedynie odtwarza

– powiedział Michał Pańszczyk «Dziennikowi Eurowizyjnemu».