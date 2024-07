Blanka już w czwartek, 11 maja, zaprezentuje się z utworem "Solo" podczas drugiego półfinału do Eurowizji 2023 w Liverpoolu. Polska reprezentantka wystąpi jako dziewiąta, a do swojego show przygotowywała się od tygodni. Wydawać by się mogło, że tuż przed występem wszystko jest dopięte na ostatni guzik - jednak nie w tym przypadku. Reżyser show Blanki opowiedział o wprowadzonych na ostatnią chwilę zmianach. Dla polskich fanów to pozytywna informacja.

Eurowizja 2023: Zrezygnowano z nakładek podczas występu Blanki?

Od kilku dni w sieci huczy od spekulacji, jak ostatecznie będzie wyglądał występ Blanki podczas drugiego półfinału Eurowizji 2023. A wszystko za sprawą tzw. "wycieków", które pojawiły się w sieci. Niektórzy eurowizyjni fani mogli zobaczyć, że podczas show polskiej reprezentantki na ekranie pojawią się liczne wizualizacje, efekty specjalne oraz nakładki, także podczas elementu, który robi największe wrażenie - spektakularnego dance breaku wokalistki. Opinie w tej kwestii na przeróżnych forach internetowych były zgodne - "co za dużo to nie zdrowo" (to jedna z tych łagodniejszych). Pod presją wielbicieli Eurowizji reżyser odpowiadający za występ Blanki, zdecydował się na zmiany:

Udało nam się jeszcze wprowadzić ostatnie korekty do ujęć i usunęliśmy jeden z efektów multiplikacji artystki, ten, który budził największe kontrowersje. Powodem tej zmiany była niezadowalająca realizacja obrazka. Kilka razy próbowaliśmy różnych wariantów z ujęciem typu front shoot i z multicamem, niestety organizatorzy nie mogli wypracować takiej formuły, która nas zadowalała - mówi Mikołaj Dobrowolski w rozmowie z Plotek.pl.

Portal eurowizja.org z kolei poprosił o opinię zagranicznych dziennikarzy akredytowanych przy Eurowizji 2023 w sprawie show Blanki.

Podoba mi się, jak występ jest sfilmowany, ale potem pojawia się niezbyt dobra grafika. Ten występ ma swoje lepsze i gorsze momenty, ale myślę, że w ostatecznym rozrachunku Polska awansuje - mówi Clara Cabrera z Eurovoxx

Tuż przed rozpoczęciem półfinału na Facebooku TVP ukazał się kolejny fragment z występu Blanki z jej prośbą o wsparcie.

Eurowizja 2023: Jak głosować na Polskę i Blankę z "Solo"?

Oczywiście w Polsce nie można wspierać naszej wokalistki, mogą zaś zrobić to wszyscy poza granicami naszego kraju, według instrukcji, które znajdziecie zarówno podczas samego koncertu, jak i oficjalnej stronie Eurowizji 2023. W tym roku o wynikach półfinałów decydują tylko głosy widzów (w związku ze zmianami wprowadzonymi przez organizatorów). W finale będzie to już standardowe 50:50 (jury + widzowie).

Szanse Blanki na Eurowizji 2023

W tym roku szanse Polski na awans do finału lub zwycięstwo według bukmacherów mocno się wahają, ale Blanka od samego początku z tygodnia na tydzień zalicza coraz lepsze wyniki. Jeśli chodzi o półfinał, bukmacherzy stawiają ją na 8. miejscu (do finału przechodzi 10 krajów), jeśli zaś Blanka znalazłby się w finale, to może liczyć na miejsce 22. (jeszcze kilka tygodni było to miejsce 27.)

