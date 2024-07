Za nami drugi półfinał Eurowizji 2023 w Liverpoolu z udziałem polskiej reprezentantki, Blanki i jej utworu "Solo". O awans do finału walczyło 16 krajów, a o wynikach w całości zdecydowali widzowie - przeszło tylko dziesięć najlepszych. Czy wśród nich znalazła się Polska? Zobaczcie!

Eurowizja 2023: Blanka awansowała do finału? WYNIKI

Emocje związane z Eurowizją 2023 rosną, zwłaszcza dla polskich wielbicieli konkursu, którzy dziś mogli śledzić zmagania naszej reprezentantki, a jest nią Blanka z utworem "Solo"! Występ artystki w ostatniej chwili został zmieniony pod presją niezadowolonych fanów - poszło bowiem o przytłaczającą ilość wszelkich efektów specjalnych. Czy to pomogło jej awansować do finału?

Blanka z "Solo" pojawiła się na scenie z numerem "9". Oto kolejność występów w drugim półfinale Eurowizji 2023:

1. Dania

2. Armenia

3. Rumunia

4. Estonia

5. Belgia

6. Cypr

7. Islandia

8. Grecja

9. Polska

10. Słowenia

11. Gruzja

12. San Marino

13. Austria

14. Albania

15. Litwa

16. Australia (reprezentant na zdjęciu poniżej)

CHLOE HASHEMI/EBU

Występ Blanki na Eurowizji 2023

Jako dziewiąta na scenie zaśpiewała Blanka z "Solo|! Jej występ wzbudził wielki aplauz publiczności, która śpiewała razem z nią, zwłaszcza początek piosenki, czyli słynne "Bejba". Polska wokalistka i jej ekipa zaprezentowali taneczne show, całość była zaś okraszona wieloma efektami specjalnymi oraz nakładkami, które wzbudziły największe emocje i kontrowersje.

Zobaczcie nagranie - tutaj!

EBU

Po wszystkich konkursowych występach przyszedł czas na wyniki. Do wielkiego finału awansowali (kolejność podawana losowo):

Albania

Cypr

Estonia

Belgia

Austria (na zdjęciu poniżej)

Litwa

Polska

Australia

Armenia

Słowenia

A to oznacza, że Blankę zobaczymy w finale Eurowizji 2023. GRATULUJEMY!

Sarah Louise Bennett EBU

We wtorek odbył się pierwszy półfinał Eurowizji 2023 - do finału, który odbędzie się w sobotę, awansowało 10 krajów. Są to:

Chorwacja

Mołdawia

Szwajcaria

Finlandia

Czechy

Izrael

Portugalia

Szwecja

Serbia

Norwegia

Oczywiście w finale zobaczymy również kraje tzw. "Wielkiej Piątki" (Włochy, Niemcy, Francję, Hiszpanię oraz Wielką Brytanię) oraz Ukrainę (jako zwycięzców z poprzedniego roku).

Na zdjęciu reprezentacja Chorwacji - jej występ na Eurowizji 2023 wzbudził w tym roku szczególnie duże kontrowersje.

EBU