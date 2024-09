Początek roku szkolnego w Skawinie rozpoczął się w obliczu kontrowersji, a wszystko po występie Blanki w szkole podstawowej, która zaprezentowała dość odważny taniec przed najmłodszymi uczniami. W sieci zawrzało, a internauci mocno skrytykowali piosenkarkę. Okazuje się, że sprawa ma ciąg dalszy i do akcji wkroczyło kuratorium z kontrolą. Będą konsekwencje?

Blanka jest znana z tego, że do swoich utworów dodaje bardzo sensualne choreografie. Tak było również podczas występu dla dzieci z klas II-VIII ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie. Blanka Strajkow dała popis swoich umiejętności, a w sieci zawrzało. Teraz "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że szkoła została objęta kontrolą kuratorium i sprawdzany jest fakt, czy dyrekcja zapytała rodziców o zgodę na udział w show. Małopolska kurator nie ukrywa oburzenia występem i mówi wprost:

Ręce nam opadły, kiedy zobaczyliśmy, co wydarzyło się na tej scenie. Kręcenie pupą przed maluchami z podstawówki absolutnie nie powinno mieć miejsca na terenie szkoły

Głos w sprawie zabrał też rzecznik urzędu w Skawinie i mówi wprost, że to nie gmina była organizatorem koncertu i jedynie wydała zgodę na takie wydarzenie:

Organizatorem koncertu było Radio ZET, my jako gmina udostępniliśmy jedynie teren szkolny pod jego przygotowanie i wydaliśmy zgodę na to, by taka impreza na terenie placówki się odbyła

poinformował rzecznik prasowy urzędu w Skawinie Michał Sumera w rozmowie z 'Gazetą Wyborczą' .