Blanka Stajkow w ostatnim czasie robi oszołamiającą karierę, a jej najnowsze kawałki podbijają stacje muzyczne. Wokalistka na zaproszenie Radia Zet, zagościła w Skawinie, by wziąć udział w koncercie pod hasłem "Najfajniejszy Pierwszy Dzwonek w Polsce". Autorka singla "Solo" pojawiła się na scenie z tancerkami i przed dziećmi zaczęła kręcić pupą! Wywołało to spore kontrowersje, a internauci nie szczędzili piosenkarce słów krytyki. Głos postanowiła zabrać również dyrektorka szkoły, na której terenie odbywał się wspomniany koncert.

W pierwszy dzień szkoły Blanka pojawiła się w szkole podstawowej nr 2 w Skawinie, gdzie na specjalnie rozstawionej scenie zaprezentowała swój najnowszy hit "Asereje (Airplane Mode)". Piosenkarka nie tylko zaśpiewała przed dziećmi, ale swój występ postanowiła umilić widzom swoim tańcem. 25-latka twerkowała na scenie, a wszystkim przyglądały się małe dzieci. Występ Blanki wywołał spore poruszenie, a internauci nie szczędzili słów krytyki i zastanawiali się, kto wydał zgodę na taki występ. "Wywołana do tablicy", dyrektorka placówki postanowiła zabrać głos w sprawie medialnej afery.

Dyrektorka szkoły podstawowej nr 2 w Skawinie, Halina Buchowska, w rozmowie z "Pudelkiem" przekonywała, że występ Blanki poszedł zgodnie z planem i odbiór jej show był pozytywny:

U nas odbiór występu był bardzo pozytywny. Przed koncertem wspólnie z przedstawicielem pana burmistrza, przedstawiliśmy nasze oczekiwania co do stroju, w którym wystąpi gwiazda i co do repertuaru. W tym zakresie nie mamy żadnych zastrzeżeń. Uważam, że wszystko odbyło się zgodnie z planem

- mówiła Halina w rozmowie z Pudelkiem.