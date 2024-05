Luna z pewnością dała z siebie wszystko podczas półfinału Eurowizji. Na scenie nie zabrakło talentu ani efektów specjalnych, jednak występ nie do końca przypadł do gustu zagranicznym widzom. Na Twitterze zagraniczni internauci zaczęli wypowiadać się na temat występu naszej reprezentantki i wszyscy zwrócili uwagę na to samo. Czy to przeważyło o naszym udziale w finale?

To zwróciło uwagę fanów w występie Luny na Eurowizji 2024

Za nami pierwszy półfinał 68. Konkursu Piosenki Eurowizji, który nie zakończył się dla nas szczęśliwie. Nasza reprezentantka zaprezentowała utwór "The Tower" jako szósty tego wieczoru i choć wyróżniała się nietuzinkową stylizacją i efektami specjalnymi to jednak czegoś zabrakło. Niestety występ Luny na Eurowizji 2024 nie urzekł widzów i nie udało nam się awansować do finału. Zdania rodaków o występie naszej reprezentantki są mocno podzielone — jedni twierdzą, że nie zawiodła, a drudzy, że "zginęła" na tle innych występów tego wieczoru.

eurovision.tv

Konkurs Eurowizji to nie tylko utalentowani artyści, ale również spektakularne show z nietuzinkowymi kreacjami i efektami specjalnymi. Fani konkursu z zagranicy chętnie wypowiadali się na temat występu naszej reprezentantki na Twitterze. Wielu z nich porównało Lunę do Lady Gagi. Co więcej, internauci stwierdzili, że miał być to nas klucz do finału:

Polskę reprezentuje Lady Gaga

Polska. Już wiem, połączmy Lady Gagę i Sama Smitha, to nie może się nie udać!

Polska przypomina mi skrzyżowanie Lady Gagi, Gwiezdnych Wojen i Czarodziejki z Księżyca — czytamy na twitterze.

Niestety, przewidywania nie sprawdziły się i nawet uderzające (?) podobieństwo do Lady Gagi nie zagwarantowało Polsce walki o wygraną w finale 68. Konkursu Piosenki Eurowizji. Już w najbliższy czwartek odbędzie się drugi półfinał, w którym kolejni reprezentacji będą walczyć o awans. Przypominamy, że wielki finał odbędzie się w sobotę 11 maja. Będziecie oglądać?

