Kariera Blanki Stajkow nabrała zawrotnego tempa po tym, jak wokalistka na początku 2023 roku wygrała polskie preselekcje do Eurowizji. Kilka miesięcy później młoda artystka wyruszyła do Liverpoolu i świetnie poradziła sobie na eurowizyjnej scenie. Blance udało się nawet awansować do finału konkursu, w którym ostatecznie zajęła 19. miejsce.

Popularność Blanki po występie na Eurowizji mocno wzrosła i od tamtej pory nieustannie jest o niej głośno, a fani z niecierpliwością czekają na jej kolejne piosenki. Teraz będą mogli śledzić również jej zmagania w "Tańcu z gwiazdami"!

"Taniec z gwiazdami": Z kim Blanka chciałaby zatańczyć w programie?

O tym, że Blanka wystąpi w 16. edycji "Tańca z gwiazdami" dowiedzieliśmy się już w finale 15. edycji tanecznego show. Póki co jest to jedyna oficjalnie potwierdzona gwiazda, która już wiosną 2025 roku będzie walczyć o kryształową kulę. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Blanką podczas gali TikTok Awards i oczywiście nie mogło zabraknąć tematu jej udziału w "Tańcu z gwiazdami". Postanowiliśmy podpytać młodą artystkę, czy już wie, kto powinien zostać jej tanecznym partnerem. W rozmowie z naszym reporterem piosenkarka przyznała:

Nie mam takiego jednego tancerza, o którym marzę i o którym sobie myślę, więc szczerze bardziej podchodzę do tego, że co ma być, to będzie i trochę chciałabym, żeby życie i produkcja mnie poprowadziła - powiedziała nam Blanka

Co jeszcze w rozmowie z nami zdradziła nam Blanka? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

