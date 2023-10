W ostatnim czasie wszyscy mówią o sukcesie Polki na tegorocznym, muzycznym konkursie. W końcu za nami gorący występ naszej reprezentantki, Blanki podczas drugiego półfinału Eurowizji 2023. Wówczas "Solo" w wykonaniu polskiej wokalistki zagwarantowało nam wejście do wielkiego finału konkursu, który będzie miał miejsce w Liverpoolu. Co na to Doda?

Eurowizja 2023: Co Doda sądzi na temat Blanki w wielkim finale?

Tegoroczna Eurowizja jak co roku wzbudza ogrom emocji. Szczególnie że tym razem mamy prawdziwe powody do dumy i radości - w końcu Blanka awansowała do wielkiego finału Eurowizji 2023. Występ polskiej wokalistki i jej "Solo" porwało europejską publiczność. Nie da się ukryć, że wówczas na scenie byliśmy świadkami prawdziwego show, podziwiając nie tylko wokalne wykonanie, ale także pokaz taneczny i efekty specjalne. Dzięki temu już w najbliższą sobotę zobaczymy zmagania "Bejby" w wielkim finale konkursu! W rodzimym show-biznesie nie brakuje więc gorących komentarzy. Teraz głos zabrała sama Doda!

Wojciech Olkusnik/Dzien Dobry TVN/East News

Nie da się ukryć, że Doda to wielka fanka konkursu Eurowizji. Nic więc dziwnego, że i w tym roku ta bacznie śledzi poczynania wokalistów z całego świata. A co sądzi o naszej reprezentantce? Zdradziła to w rozmowie z portalem "Plotek". Uwielbiana królowa estrady zasugerowała, że w drugim półfinale oglądaliśmy bardzo niski poziom wykonów, co przyczyniło się do wysokiej noty Blanki. Czy daje jej szanse w samym finale?

- Mieliśmy dużo szczęścia, ponieważ drugi półfinał Eurowizji był tak nudny, że ciężko było nie usnąć. Występ Polski dzięki temu wyróżniał się bardzo. Nie będzie to tak samo proste w finale, bo konkurencja jest dużo większa i lepsza, ale trzymam kciuki, jak zawsze - wyznała.

EBU/Chloe Hashemi

Ponadto Doda odniosła się także do hejtu, z jakim w ostatnim czasie spotkała się Blanka Stajkow. Według wokalistki mocna krytyka także przysłużyła się naszej reprezentantce:

- Hejterzy robią Blance dobrą robotę, bo nakręcają oglądalność i zasięgi, więc jakby nie patrzeć, występ Polski z drugiego półfinału jest najczęściej oglądanym. Myślę, że będziemy mieli bardzo dużo głosów od widzów, bo od nienawiści do miłości jest tylko jeden krok - skwitowała.

Piotr Molecki/East News

Zgadzacie się ze słowami Dody?

East News/Łukasz Kalinowski