W poniedziałek, 2 września uczniowie wrócili do szkół i na terenie placówek odbyły się uroczystości związane z rozpoczęciem roku szkolnego. Jedna ze stacji radiowych z tej okazji postanowiła zorganizować koncert pod hasłem "Najfajniejszy Pierwszy Dzwonek w Polsce" i do udziału w przedsięwzięciu zaproszono Blankę. Nie zabrakło kontrowersji, a internauci nie kryją swojego oburzenia.

Oburzenie po występie Blanki na rozpoczęciu roku szkolnego

Blanka Stajkow, sławę zyskała, biorąc udział w Konkursie Piosenki Eurowizji w 2023 roku, gdzie z piosnką "Solo" reprezentowała Polskę. Mimo że w konkursie zajęła 19. miejsce, to sam udział "otworzył jej to drzwi", do wielkiej kariery. Stajkow obecnie podbija stacje muzyczne, a jej utwory królują w listach przebojów. 25-latka nie tylko muzykę ma we krwi, ale również i taniec - Blanka była brana pod uwagę do tanecznego show "Taniec z gwiazdami", jednak w ostatniej chwili zmuszona była zrezygnować. Stajkow 2 września pojawiła się w szkole podstawowej nr 2 w Skawinie i przed zgromadzonymi dziećmi pochwaliła się odważnym układem tanecznym.

Blanka w podstawówce postanowiła wykonać swój najnowszy hit "Asereje", w którym wystąpiła w odważnej stylizacji. Artystka wraz z dwiema tancerkami, twerkowała przed pierwszakami. Jej występ w okamgnieniu znalazł się w sieci, a internauci nie kryją swojego oburzenia.

Pod nagraniem pojawiło się wiele dobitnych komentarzy.

To chore. Gdzie rodzice?

Demoralizacji młodzieży ciąg dalszy... Co tu można innego myśleć..

Co na to rodzice? - piszą oburzeni internauci pod nagraniem.

To jednak nie koniec kontrowersji. Piosenkarka po występie postanowiła sfotografować się w jednej z klas, a odważne zdjęcia zamieściła na swoim Instagramie.

I to godło w tle ! wstyd dziewczyno

Nie można dawać przyzwolenia na takie zachowanie. Następnym razem warto pomyśleć i odpowiednio dostosować treści do wieku odbiorcy

Przepraszam bardzo, ale czy to jest strój do szkoły

Pojawiła się grupa osób, którym występ przypadł do gustu.

Pięknie pani Blanka wygląda i jest pani super. Ślicznie pani zaśpiewała, swoje śliczne piosenki i pięknie pani tańczyła wraz z tancerkami. Ekstra występ brawa

Dałaś czadu!!! - piszą fani.

A Wy, co uważacie?

