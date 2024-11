To już lada moment na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" cztery pary powalczą o awans do "Wielkiego Finału" show. Emocje sięgają zenitu, gdyż jedna para będzie musiała pożegnać się z programem.

Pilny komunikat w "Tańcu z Gwiazdami"

W półfinale "Tańca z Gwiazdami" już o godzinie 19:55 zobaczymy cztery ulubione pary publiczności. Na parkiecie pojawią się:

Majka Jeżowska i Michał Danilczuk,

Maciej Zakościelny i Sara Janicka,

Julia Żugaj i Wojciech Kucina,

Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz.

Na oficjalnym profilu "Tańca z Gwiazdami" na Instagramie opublikowane zostało nowe nagranie, na którym widzimy Vanessę Aleksander i Michała Bartkiewicza. Zaniepokojona mina tancerza może oznaczać tylko jedno!

Prosimy nie zaczepiać Vanessy, musi trenować. A lubi gadać!!! - pojawiła się karteczka przed drzwiami na sali, w której ćwiczyła para numer 8.

Co się okazuje to wysublimowane poczucie humoru organizatorów "TzG", które sprawia, że na twarzach widzów pojawił się uśmiech. Na nagraniu widać, że para intensywnie trenuje do samego końca, zapewne jak trzy pozostałe pary.

Udział Vanessy Aleksander i Michała Bartkiewicza w "Tańcu z Gwiazdami"

Vanessa Aleksander jest jedną z uczestniczek bieżącej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Aktorka, znana z wielu ról w polskich produkcjach, zdobywa sympatię widzów i jurorów dzięki swojemu zaangażowaniu oraz postępom tanecznym. Często otrzymuje wysokie oceny za swoje występy i wykazuje się dużą wszechstronnością na parkiecie. Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz od samego początku 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" pokazywali, jak świetny duet tworzą. Od początku parkiet był ich, a serca jury mocniej zabiły.

Każdy występ aktorki odzwierciedla nie tylko precyzję taneczną, ale także pełne emocji interpretacje. W tańcach, takich jak tango, rumba czy salsa, Vanessa wykazuje świetne wyczucie rytmu i elegancję ruchów, co jest często chwalone przez jurorów. Vanessa zwraca uwagę swoją naturalnością oraz wyjątkowym podejściem do tańca - potrafi wczuć się w każdą choreografię, niezależnie od stylu, co tworzy niesamowite widowisko. Jej partner taneczny również zauważa ogromne postępy, jakie poczyniła od początku programu, chwaląc jej zaangażowanie i determinację na treningach.

Pod ostatnim nagraniem "Tańca z Gwiazdami" na social mediach, gdzie widać parę numer 8 pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów, którzy trzymając kciuki za swoją faworytkę, pisali:

Vanessa musi wygrać ten program! Pamiętajcie, możecie głosować za free w aplikacji!

Czekam @vanessaalxndr, aż jako jedna z najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia, dopełnisz swój dorobek wygraną TzG.

Vanessa mam nadzieje ze wkoncu wygra taniec i zdobedziesz kryształową kule tego Ci życzę.

Widzowie programu również doceniają Vanessę, nie tylko za talent taneczny, ale także za autentyczność i charyzmę. Dzięki temu Vanessa stała się jedną z faworytek do zdobycia "Kryształowej Kuli", a jej obecność w programie dodaje emocji każdemu odcinkowi.

