Maryla Rodowicz opublikowała na facebookowym profilu obszerny wpis, w którym przywołała do porządku fanów Eurowizji, bo ci, jej zdaniem, nieco się zapędzili krytykując naszą tegoroczną reprezentantkę. Jej zdaniem Blanka Stajkow na tle konkurencji wypada naprawdę nieźle i należy jej się wsparcie.

Reklama

Wspieram ją od samego początku i przykro mi z powodu tej masy hejtu. Ta dziewczyna nie zasłużyła na taką nienawiść.

Zobaczcie, co jeszcze miała do powiedzenia na ten temat.

Eurowizja 2023: Maryla Rodowicz o Blance: "Wspieram ją od samego początku"

Blanka Stajkow już 11. maja zaprezentuje się podczas 2. półfinału do Eurowizji 2023. Z próby na próbę jej szanse rosły, czy jednak to co zaprezentuje wystarczy, by dostać się do wielkiego finału konkursu? O tym przekonamy się już dziś wieczorem.

Wybór Blanki na reprezentantkę Polski na Eurowizji 2023, wiązał się z wieloma kontrowersjami, a na wokalistkę spadło sporo hejtu. Niedawno Doda stanęła w obronie Blanki na Eurowizji, a teraz zrobiła to kolejna polska wokalistka.

Maryla Rodowicz twierdzi, że Polka na tle konkurentów wypada całkiem dobrze i życzy jej jak najlepiej:

Zobacz także

Kilka słów do fanów Eurowizji. W czwartkowym drugim półfinale wystąpi nasza reprezentantka, Blanka. Oglądałam wczorajszy pierwszy półfinał. Najlepsza była Szwedka, dziewczyna o wielkim głosie, do tego atrakcyjna, a przede wszystkim zaśpiewała świetny utwór, dobrze napisany, dobrze wyprodukowany. Poza nią utwory były banalne, wykonawcy przeciętni. Na tym tle piosenka Blanki, moim zdaniem, dobrze wypada, jest hitowa, zgrabnie napisana, a sama Blanka jest ładną dziewczyną i życzę jej jak najlepiej.

Zobacz także: Eurowizja 2023: Doda oceniała występy. W pewnym momencie przerwał jej Dariusz Pachut

EBU

Maryli Rodowicz nie umknął również fakt, że internauci obrali sobie Blankę za cel ataków. Zdaniem jurorki "The Voice Senior", to niedopuszczalne, zwłaszcza że reprezentantka Polski na Eurowizji 2023 jeszcze nie zdążyła się zaprezentować, a już odbiera się jej szanse i miażdży falą krytyki:

Wspieram ją od samego początku i przykro mi z powodu tej masy hejtu. Ta dziewczyna nie zasłużyła na taką nienawiść. Wyobraźcie sobie, w jakim stresie jest ta dziewczyna, podcinacie jej skrzydła zanim weszła na scenę. Wspierajmy Blankę - zaapelowała Maryla Rodowicz

Obserwatorzy Maryli Rodowicz przyznali jej rację i zadeklarowali, że stoją i będą stać za Blanką murem:

- Ja wspieram Blankę od samych preselekcji

- Dla mnie jest zjawiskowa świetna i życzę jej żeby wygrała powodzenia Blanka

- Widziałam urywki z prób różnica jest duża. Ja trzymam kciuki! Pani Marylka jak zawsze ciepłem otacza i wspiera. Pozdrawiam

- Pani Marylo, zgadzam się z panią całkowicie. Powinniśmy wspierać naszą wykonawczynię - pisali w sekcji komentarzy

Wśród komentujących byli jednak i tacy, dla którzy nie podzielali stanowiska Maryli Rodowicz i wytykali Blance brak talentu.

Facebook

Przypomnijmy, że kontrowersje towarzyszą Blance Stajkow już od wygranych preselekcji do Eurowizji 2023. Internauci szybko dopatrzyli się jej powiązań z co najmniej jednym jurorem, wyłapali nieczystości wokalu oraz niejasne zasady punktacji. Oliwy do ognia dolał fakt, że regulamin konkursu zmieniono niemal w ostatniej chwili. Ulubieniec publiczności, Jann, który zdobył największe poparcie głosującej widowni, ostatecznie zajął drugie miejsce, ponieważ w głosowaniu jurorów był dopiero czwarty. Cała ta sytuacja sprawiła, że na nowo wybraną reprezentantkę wylał się ogromny hejt. Sama Blanka przyznawała, że zwycięstwo przysporzyło jej więcej smutku niż radości.

Mimo że w sieci była wielokrotnie wzywana do rezygnacji z dalszej rywalizacji, nie zrobiła tego. Obiecała za to, że popracuje nad występem, by podczas Eurowizji 2023 zaprezentować się jak najlepiej. Wygląda na to, że słowa dotrzymała - poprawiła wokal oraz ruch sceniczny, a jej występ zyskał ciekawszą oprawę. czy to wystarczy - przekonamy się.

Reklama

Zobacz także: Eurowizja 2023: Naturalna Blanka na próbie przed występem. Pokazała się bez grama makijażu

EBU

EBU