Blanka była jedną z zaproszonych gwiazd na koncert "Roztańczony Narodowy", jednak jej występ jedynie rozzłościł fanów, którzy twierdzą, że wokalistka śpiewa z playbacku, a w jej występie więcej było tańca niż śpiewu. Rozległa się niemała burza w komentarzach!

Blanka w ogniu krytyki fanów po "Roztańczonym Narodowym"

W ostatni weekend września odbył się koncert na warszawskim Stadionie Narodowym. "Roztańczony Narodowy" od zawsze przyciągał tysiące widzów przed telewizory, a tym razem na żywo koncert oglądało aż 50 tysięcy osób! Nie da się ukryć, że Polsat zorganizował wielką imprezę muzyczną i zaprosił wielu topowych polskich wokalistów. Na scenie wystąpili między innymi Doda, Sławomir, zespół Boys, Kubańczyk czy Blanka. Niestety po występie polskiej "Bejby" rozległa się wielka burza w komentarzach.

Blanka dała się poznać z utworu "Solo", ale od tego czasu nagrała szereg innych propozycji. Podczas "Roztańczonego Narodowego" postanowiła połączyć większość swoich kawałków i zaśpiewać je jako całość. Utwory mieszały się ze sobą i stworzyła się z tego składanka. Wydawać by się mogło, że to nie może zakończyć się niepowodzeniem. A jednak! Oczywiście w stylu Blanki jest śpiewanie i tańczenie jednocześnie, co oczywiście uczyniła również tym razem. Niestety, zdaniem wielu więcej było tańca niż śpiewu, a wokal nie spełnił oczekiwań jej fanów.

Co to miało być?

Jeden wielki żart Polsat, że pozwalacie na coś takiego!

Przyszła pokręciła tyłkiem i poszła ŻENADA!

Nie wierzę, że to zostało puszczone. Blanka powinnaś się wstydzić!

Na szczęście Blanka mogła liczyć na dobre słowo od swoich fanów, którzy docenili jej ruch sceniczny.

Dobrze było Blanka

Dźwięk słaby, ale tanecznie jesteś petarda

Warto zaznaczyć, że nie tylko Blance oberwało się podczas "Roztańczonego Narodowego". Niestety po występie Skolima były podobne komentarze rozczarowanych fanów, którzy zarzucali mu śpiewanie z playbacku. Na szczęście cały koncert uratowała Doda, która z kolei zgarnęła same komplementy odnośnie swojego wystąpienia na Stadionie Narodowym. Fani byli zachwyceni jej sprawnością fizyczną oraz całościowym show, w którym z tancerzami dała czadu!

