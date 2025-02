Blanka już 2 marca zatańczy na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", a fani już wiedzą, że to będzie istna petarda. Zanim jednak to nastąpi artystka miała do przekazania radosną nowinę. To stało się dokładnie miesiąc przed rozpoczęciem programu!

Blanka Stajkow wypuściła nowy hit z "The Kolors"

Blanka rozpoczęła swoją muzyczną karierę w młodym wieku, a przełomem okazał się jej singiel "Solo", który szybko zdobył popularność i stał się jednym z największych hitów w Polsce w 2023 roku. Piosenka przyniosła jej międzynarodowe uznanie i otworzyła drzwi do udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji 2023, gdzie reprezentowała Polskę. Teraz Blanka wraca z nowym utworem "Key to my heart"!

W nowej piosence artystka zaprosiła do współpracy włoski zespół The Kolors, znany z przebojowych hitów i energetycznego stylu. To muzyczne połączenie może okazać się strzałem w dziesiątkę, zwłaszcza że Blanka cieszy się międzynarodowym uznaniem po swoim sukcesie na Eurowizji.

Współpraca z The Kolors nie jest przypadkowa – zespół słynie z nowoczesnego brzmienia i charakterystycznego stylu, który idealnie pasuje do tanecznego klimatu nowego singla Blanki.

Wraz z premierą utworu "Key To My Heart", Blanka zaprezentowała także teledysk, który doskonale oddaje klimat piosenki. W klipie pojawiają się członkowie zespołu The Kolors, co dodatkowo podkreśla międzynarodowy charakter projektu.

Wideo do utworu łączy w sobie pasję do śpiewu i tańca, co od dawna jest znakiem rozpoznawczym Blanki. Pełne energii choreografie i dynamiczne ujęcia sprawiają, że trudno oderwać wzrok od ekranu.

Fani Blanki Stajkow są przeszczęśliwi

Nowy singiel "Key To My Heart" błyskawicznie przyciągnął uwagę fanów, którzy nie kryją swojego zachwytu. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy chwalących taneczny rytm, chwytliwy refren i nowoczesne brzmienie piosenki. Niektórzy porównują utwór do światowych hitów popowych, wskazując, że Blanka ma ogromny potencjał, by podbić zagraniczne rynki muzyczne. W komentarzach dominują także pozytywne opinie na temat teledysku.

Boże idealna muza

Blanka jesteś najlepsza

Blanka Stajkow w "Tańcu z Gwiazdami"

Blanka niejednokrotnie udowodniła, że potrafi tańczyć, jednak nigdy nie pokazała swoich umiejętności w programie telewizyjnym. Już 2 marca się to zmieni, ponieważ Blanka została uczestniczką 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Produkcja ogłosiła ją jeszcze podczas trwania 15. edycji i wówczas fani byli przeszczęśliwi! W nadchodzącej edycji programu Blanka będzie miała okazję zaprezentować swoje umiejętności taneczne w pełnej krasie. Fani z niecierpliwością czekają na jej występy i liczą na niezapomniane emocje na parkiecie.

