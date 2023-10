Blanka Stajkow jest już w Liverpoolu, gdzie wraz ze swoją ekipą przygotowuje się do półfinału Eurowizji 2023, który odbędzie się już 11 maja. Piosenkarka, podobnie jak reprezentanci innych krajów, wzięła udział w pierwszej próbie przed występem. Zobaczcie, jak wypadła reprezentantka Polski. Fajnie wyglądała na scenie?

Reklama

Eurowizja 2023: Blanka Stajkow już po pierwszej próbie

Blanka Stajkow przyleciała do Wielkiej Brytanii 30 kwietnia, by już na miejscu móc dopinać występ na ostatni guzik. Jeszcze na lotnisku, tuż przed startem, pozowała na tle polskiej flagi i ochoczo pozowała z fanami, rozdając im autografy oraz promienne uśmiechy, niezrażona miażdżącą krytyką - Elżbieta Zapendowska w rozmowie z "Faktem" określiła propozycję Blanki jako "kompletną beznadzieję". Teraz 24-latka miała okazję udowodnić wszystkim nieprzejednanym, że się mylili. Zobaczcie zdjęcia z pierwszej próby Blanki!

Zobacz także: Krystian Ochman bezlitośnie o "Solo" Blanki: "Nie chcę mówić bezczelnie..."

Blanka pojawiła się na scenie w asyście tancerzy. Zrezygnowała z kozaczków i outfitu, jaki pamiętamy z preselekcji na rzecz bardziej wakacyjnej stylizacji. Wokalistka wystąpiła w profesjonalnych butach do tańca, które zestawiła z ultrakrótką, połyskującą, pomarańczowo-brązową sukienką.

Podczas występu nie zabrakło rozbudowanej choreografii i elementów pirotechnicznych, zadbano też o wakacyjne skojarzenia, dzięki motywom wyświetlanym na telebimach.

Corrine Cumming/Ebu

Przypomnijmy, że zwycięstwo w eurowizyjnych preselekcjach wiązało się z ogromnym skandalem. Sama Blanka gorzko posumowała te wydarzenia, mówiąc, że zwycięstwo dało jej więcej smutku niż radości. Widzom nie spodobało się, że ich faworyt, Jann, ostatecznie znalazł się na drugim miejscu, ponieważ jury oceniło go dość nisko. Ponadto, fanów Eurowizji podburzyła nagła zmiana zasad konkursu na kilka dni przed startem preselekcji. Według nowych ustaleń, to głosy komisji miały być decydujące. To nie wszystko. Internauci szybko wykryli, że Blanka ma powiązania z co najmniej jednym jurorem- choreografię do jej występu układał bowiem Agustin Egurrola, zasiadający za stołem sędziowskim.

Corrine Cumming/Ebu

Wszystkie te epizody sprawiły, że publiczność zaczęła coraz intensywniej domagać się od Blanki honorowej rezygnacji i przekazania swojego miejsca Jannowi - w sieci zbierano nawet podpisy pod specjalną petycją. Okazało się jednak, że to na nic. Blanka usiłowała jednak podkreślić, że głos narodu ma dla niej znaczenie i zapewniła, że jej występ eurowizyjny będzie się znacząco różnił do tego z preselekcji. Obiecała też pracować nad każdym elementem show, by w Liverpoolu dać z siebie wszystko i wypaść jak najlepiej.

Corrine Cumming/Ebu

A jak waszym zdaniem wypadła próba Blanki Stajkow? Sądzicie, że piosenkarka ma szansę, by awansować do finału? Zobaczcie nagranie z próby!

Reklama

Zobacz także: "Eurowizja 2023": Agustin Egurrola nie przygotuje występu Blanki?! Zaskakujące doniesienia mediów

Corrine Cumming/Ebu

Corrine Cumming/Ebu