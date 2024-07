Były partner Edyty Górniak skomentował porażkę gwiazdy w krajowych eliminacjach do Eurowizji 2016. Piotr Schramm nie ukrywa, że wygrana Michała Szpaka i 3. miejsce divy w polskich preselekcjach do Eurowizji 2016 są dla niego ogromnym zaskoczeniem. Na jego profilu na Facebooku pojawił się wpis w którym zachwyca się Edytą Górniak i jej występem w preselekcjach. Co napisał Piotr Schramm, z którym gwiazda związana była jeszcze kilka lat temu?

Jednak tak. Jednak wyniki różnych wyborów w Naszej Polsce nie przestają zadziwiać. Artysta. Talent. Umiejętność uniwersalnego "zatrzymania czasu" dla słuchacza. Wykonaniem. Nie sobą. Zawsze jednak to nie większość ma rację. To każdy z Nas ma rację. Aby nie powstały niejasności. Ja nie oceniam osoby Zwycięzcy.

Wygląda więc na to, że PIotr Schramm nie zgadza się z wyborem słuchaczy, choć też zastrzega, że nie krtytykuje samego Szpaka. Widać, że Edyta Górniak wciąż może liczyć na wsparcie i ciepłe słowa ze strony byłego partnera. Piotr Schramm podobnie jak fani Edyty Górniak mieli ogromną nadzieję, że Edyta wygra i powtórzy sukces z 1994 roku, kiedy to podczas finału konkursu Eurowizji zajęła wysokie 2. miejsce. Górniak zachwyciła wówczas swoim występem podczas którego zaśpiewała słynny już utwór "To nie ja".

Również żałujecie, że Edyta Górniak nie pojedzie na Eurowizję?

