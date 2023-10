Syn Edyty Górniak skomentował awans Blanki Stajkow do finału Eurowizji 2023. Nie obyło się bez nawiązania do oskarżeń o jego znajomość z reprezentantką Polski i jej faworyzowania przez jego matkę, które wybuchły po jej wygranej na preselekcjach:

Przekupiłem ją do finału (mam układy) - napisał prześmiewczo.

Znowu wywoła aferę?

Eurowizja 2023: Syn Edyty Górniak o awansie Blanki Stajkow do finału

Występ Blanki z "Solo" na Eurowizji 2023 spodobał się publiczności do tego stopnia, że awansowała do wielkiego finału konkursu. Blanka Stajkow wystąpi 13. maja w pierwszej połowie finałowego koncertu już jako czwarta. Reprezentantka Polski jest szczęśliwa i podkreśla, że cały hejt, który ją spotkał w okresie przed półfinałami był dla niej dużą motywacją. Ostatecznie udało jej się przekuć go w coś dobrego dla siebie, a "Bejba" stała się popularnym hasłem już nie tylko wśród polskich fanów Eurowizji.

Awans Blanki do finału skomentował Allan Krupa, któremu za "znajomość" z Blanką nieźle oberwało się tuż po kontrowersyjnych preselekcjach do Eurowizji w TVP.

Ale jajca. Ps. Oczywiście przekupiłem ją do finału (mam układy) - napisał z przekąsem.

Warto przypomnieć, że po preselekcjach do Eurowizji 2023, które wygrała Blanka, w mediach wybuchła burza. Zarzucano TVP nieuczciwe głosowanie jury. Szczególnie oberwało się Edycie Górniak, przewodniczącej jury, która według fanów Eurowizji faworyzowała Blankę, ponieważ jest znajomą jej syna. W sieci pojawiły się również zdjęcia z wydarzenia, na których widać było, że Allan Krupa i Blanka Stajkow siedzą obok siebie i doskonale się bawią. Syn wokalistki początkowo śmiał się z tego, co dzieje się wokół niego w sieci, aż w końcu nie wytrzymał. Musiał dementować plotki, że z Blanką łączy go rzekoma przyjaźń, a nawet coś więcej:

Dezinformujecie ludzi, przede wszystkim, robicie wokół mnie i mojej kobiety aferę za wynik konkursu, z którym jedyne, co miałem wspólnego to, to że go obejrzałem – napisał w sieci Allan Krupa.

Myślicie, że nowym wpisem Allan Krupa ponownie wywoła kontrowersje wokół siebie i Blanki? A może nauczony tym, co działo się po preselekcjach specjalnie z przekąsem dodał przytyk o "układach", nawiązując do mocnych oskarżeń, z którymi wówczas musiał się mierzyć? Jedno jest pewne, Blanka w drugim półfinale poradziła sobie świetnie i teraz czeka ją wielki finał Eurowizji 2023. Trzymacie kciuki?

