Maciej Kurzajewski, choć z dużym rozmachem zapowiadany jako uczestnik „Tańca z Gwiazdami”, zakończył swoją przygodę z programem już po dwóch odcinkach. W pierwszym odcinku nikt nie został wyeliminowany, jednak w kolejnym to właśnie Kurzajewski pożegnał się z rywalizacją.

Paulina Smaszcz pojawiła się podczas pierwszego odcinka "You Can Dance - Po prostu tańcz". Była małżonka Macieja Kurzajewskiego usiadła obok byłego męża Katarzyny Cichopek - Marcina Hakiela. Nie obyło się także bez wywiadu z Pauliną, która została zapytana m.in. o poczynania zawodowe byłego męża. Wyjawiła, że nie śledzi celebryckich afer, koncentrując się na swojej pracy i rodzinie.

Muszę pana bardzo rozczarować. Znam państwa, ale nie czytam tych mediów. Szkoda mi na to czasu i energii. Proszę mi wybaczyć, ale większość rzeczy jest nieprawdziwa. To są jakieś ucięte fragmenty zdań, które są interpretowane. Domalowano mi demoniczną gębę. Taką wrogą. Kompletnie się tym nie przejmuję i mam to w nosie. Dla mnie liczą się osoby bliskie, które mnie kochają, dla nich jestem, dla nich funkcjonuję. Zdanie tych osób się dla mnie liczy

- odpowiedziała Paulina Smaszcz reporterowi portalu Przeambitni.pl.