Edyta Górniak wysłała Allana do nowej szkoły. Syn piosenkarki uczy się obecnie w amerykańskiej placówce. Gwiazda nigdy nie kryła się z tym, że nie oszczędza na edukacji syna. Za czesne w nowej szkole Edyta Górniak musi płacić... 50 tysięcy rocznie - informuje "Fakt".

Reklama

Allan wcześniej uczył się we francuskiej szkole w Warszawie, lecz przyszła pora na zmianę. Niedawno Edyta Górniak postanowiła przeprowadzić się do Krakowa, co dla jej pociechy wiązało się ze zmianą szkoły. Allan nie tylko zmienił miasto, ale i... klasę! Chłopiec rozpoczął naukę w klasie wyżej niż dotychczas.

Allan to bardzo zdolny, ciekawy świata dzieciak. W Warszawie chodził do 5 klasy, ale podczas testów wstępnych do nowej szkoły okazało się, że wiedza, którą posiada pozwala mu na uczęszczanie do 6 klasy - czytamy na łamach tabloidu.

Diwa zawsze podkreśla, że jej syn jest bardzo uzdolnionym chłopcem, zatem nikogo nie dziwi, że jak każda matka, Edyta chce zapewnić Allankowi to, co najlepsze. Trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki Allana w nowej szkole!

Zobacz też: Allan Krupa śpiewa na Instagramie Edyty Górniak. Ma talent? Fani: "Jaki głos, mega!" WIDEO.

Zobacz także

Edyta Górniak wysłała syna Allana do amerykańskiej szkoły.

Reklama

Gwiazda będzie płacić 50 tysięcy rocznie za edukację syna.