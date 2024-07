Edyta Górniak boi się posyłać syna Allana do francuskiej szkoły! Po zamachach terrorystycznych w Paryżu, diwa obawia się, że nie tylko sama Francja jest pod ostrzałem, ale i szkoły czy ambasady, który znajdują się w innych krajach. Stąd jej wątpliwości.

W rozmowie z "Faktem" Edyta zaznaczyła, że Francja jest jej bliska. Dlatego też posłała Allana do francuskiej szkoły. Teraz zastanawia się, czy była do dobra decyzja:

Francja jest mi szczególnie bliska. Kiedy zakomunikowano, że ich granice zostaną zamknięte, dodatkowo uświadomiłam sobie, że mój syn chodzi do francuskiej szkoły i być może w ogóle Francja jest pod obstrzałem. Nie tylko samo państwo i jego granice, ale może ambasady i szkoły również? Może to niebezpieczne teraz posyłać dziecko do takiej szkoły?