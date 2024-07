Edyta Górniak przeprowadziła się do Krakowa! Gwiazda zdecydowała się opuścić Warszawę i zabrać ze sobą Allanka. Wszystko wydarzyło się bardzo spontanicznie i pod wpływem emocji, ale Edyta Górniak nie żałuje tej decyzji.

Jak to się stało? Diwa opowiedziała w poniedziałek na antenie Radia Kraków:

Byłam w Krakowie wiele razy. Śpiewałam jako Julia z balkonu niby Werony, śpiewałam w teatrze im. Słowackiego, teraz wystąpię na sali widowiskowo-sportowej. Zawsze chętnie tu wracałam. I od kiedy przyjechałam na tę noc sylwestrową i zamykałam z Państwem w tym magicznym mieście ten piękny rok jubileuszowy i otwierałam nowy, to nie mogłam się jakoś rozstać z Krakowem. Wtedy zdecydowałam się przeprowadzić. Zrobiłam to w kilka dni, pojechałam do Warszawy i zabrałam swoje rzeczy, więc kolejny koncert będzie właściwie u mnie w domu - powiedziała gwiazda w radiu.