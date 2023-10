Ostatnio Allan Krupa udzielił wywiadu jednemu z szerzej znanych polskich dziennikarzy - Żurnaliście. Przeszło godzinny wywiad odbił się sporym echem, a chłopak opowiedział w nim m.in. o swoim ojcu. Co o całej tej sytuacji uważa jego mama?

Obecnie Edyta Górniak skupia się nad nowym programem TVP, "Rytmy Dwójki". Znalazła jednak chwilę na rozmowę z naszą reporterką, która zapytała ją, co sądzi o głośnym wywiadzie syna u Żurnalisty. Allan poruszył w nim wiele prywatnych wątków, o których wcześniej oboje niespecjalnie wspominali.

Okazało się, że Edyta Górniak do ostatniego momentu nie miała pojęcia o planowanej rozmowie. 19-latek poinformował ją dopiero, będąc w drodze do studia.

Ja powiem tak: on nie ma doświadczenia w takim brylowaniu, w przebojowości przed kamerą. Nie da się go wyreżyserować. [...] Osoby publiczne, które często są pytane o różne rzeczy, tak jak my mamy mnóstwo wywiadów, jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego tempa rozmowy, do tego, że czas się liczy. Allan nie jest w żaden sposób przygotowywany do tych wywiadów - powiedziała naszej reporterce.