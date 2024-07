Edyta Górniak opowiedziała o talencie wokalnym Allana Krupy! Niedawno wokalistka zamieściła na Instagramie krótkie wideo, na którym widać i słychać jak jej ukochany syn podśpiewuje. Czy diwa widzi go na wielkiej scenie w przyszłości?

Artystka już wielokrotnie mówiła o tym, że Allan coraz chętniej zajmuje się muzyką, a na ostatnie urodziny zażyczył sobie nawet konsoletę do miksowania dźwięków. Często też towarszyszy gwieździe na koncertach. Jego ostatnim popisem wokalnym byli zachwyceni również fani gwiazdy. Ale, jak się okazuje, Allan nawet nie wie, że to nagranie znalazło się na portalu społecznościowym jego mamy:

Okazuje się, że Allan dosyć często podśpiewuje i nie kryje się ze swoim talentem:

On często występuje na przedstawieniach szkolnych w szkole międzynarodowej, do której chodzi. Ostatnio np. śpiewali w Teatrze Żydowskim w trzech językach, więc jak polecieliśmy do Stanów to on się podłączał w czasie Wigilii do śpiewów i śpiewał raz po polsku, raz po angielsku, raz po francusku.