Edyta Górniak przeżywa teraz niezwykle pracowity okres. Niedawno w sieci ukazały się dwa teledyski do jej nowego singla "Your High", a ona sama coraz częściej pojawia się w charakterze gościa specjalnego na różnych wydarzeniach. Produkcja "The Voice" zdecydowała, że to właśnie ona będzie gwiazdą finału, podobnie jak organizatorzy gali "Ludzie wolności" na której zaśpiewała ze zwyciężczynią Eurowizji. Przypomnijmy: Takiego duetu jeszcze nie było: Edyta Górniak ze zwyciężczynią Eurowizji w hicie Lennona

Diwa mimo natłoku zajęć związanych z nagrywaniem nowego krążka, nie traci dobrego humoru o czym mogliśmy się przekonać niedawno. Na jej profilu na Instagramie znalazł się krótki filmik na którym widać jak Edyta w lekkim makijażu śpiewa i tańczy w rytm utworu "Happy" Pharrella Williamsa. Z jej twarzy ani na moment nie zniknął uśmiech. Już dawno nie widzieliśmy jej w tak doskonałej formie.

Czyżby gwiazda szykowała dla swoich fanów jakąś niespodziankę? A może w jej życiu nastąpiły jakieś duże zmiany? Mamy nadzieję, że wkrótce się o tym przekonamy.

