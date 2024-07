"Taniec z gwiazdami" po ponad rocznej przerwie powrócił na antenę Polsatu wiosną 2024 i zrobił prawdziwą furorę, więc nic dziwnego, że stacja Polsat już szykuje kolejną odsłonę show, którą zobaczymy już jesienią. Powoli pojawiają się informacje związane z nową edycją programu, a tym razem dowiadujemy się, że nie zabraknie też zmian, których widzowie z pewnością się nie spodziewali. Tego jeszcze w tanecznym show nie było!

Reklama

Zmiany w nowej edycji "Tańca z gwiazdami"

"Taniec z gwiazdami" to niewątpliwie jeden z najbardziej lubianych przez widzów programów rozrywkowych. Od 2014 roku taneczne show możemy oglądać na antenie Polsatu i właśnie przed nami 15. edycja hitowego programu, którą zobaczymy już jesienią. Po ogromnym sukcesie 14. odsłony tanecznego show, wszyscy z niecierpliwością czekają na to, aby dowiedzieć się, jakie gwiazdy tym razem zawojują najpopularniejszy parkiet w Polsce. Póki co jednak pojawiły się informacje związane ze zmianami w formule programu.

Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Portal wirtualnemedia.pl przekazał, że w 15. edycji "Tańca z gwiazdami" czeka nas nowość w postaci dogrywek.

W niektórych odcinkach pary, które otrzymały najmniej punktów dostaną szansę na ponowne zatańczenie. W dogrywce jednak nie będą ich już oceniać widzowie, ale sami jurorzy i to ich głos przesądzi o dalszym udziale w programie. - przekazał portal wirtualnemedia.pl

Co sądzicie o tym pomyśle? Dogrywki urozmaicą formułę tanecznego show?

@tanieczgwiazdami

Przypomnijmy, że w 15. edycji "Tańca z gwiazdami" nie ulegnie zmianie skład jury, ani prowadzący. Aktualnie trwa też casting na tanecznych partnerów gwiazd, więc wszystko wskazuje na to, że w nadchodzącej odsłonie show zobaczymy nowe twarze.

Zobacz także

15. edycja "Tańca z gwiazdami" wystartuje już w niedzielę 8 września o godzinie 20:00. Będziecie śledzić taneczne popisy gwiazd?

Reklama

Zobacz także: Mówili, że wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami" W ostatniej chwili musiała zrezygnować