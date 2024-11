Wyjątkowa gratka dla fanów Dawida Podsiadło. 3 grudnia w wybranych kinach w całej Polsce odbędzie się jednorazowy pokaz filmu dokumentalnego „Dawid Podsiadło – Dokumentalny”. Produkcja reżyserii Tomasza Knittela pozwala zajrzeć za kulisy wielkiej trasy koncertowej i jest niepowtarzalną okazją do zobaczenia portretu artysty.

Limitowany pokaz dokumentu „Dawid Podsiadło – Dokumentalny”

Film dokumentalny „Dawid Podsiadło – Dokumentalny” zapowiedziany jest jako unikalne spojrzenie na życie i twórczość jednej z największych gwiazd polskiej muzyki. Fani będą mieli okazję zobaczyć ten wyjątkowy materiał na dużym ekranie, ale tylko przez jeden dzień – 3 grudnia 2023 roku. Pokaz odbędzie się jednocześnie w sieciach kinowych Helios, Cinema City oraz Multikino w całej Polsce.

Dokument wyreżyserował Tomasz Knittel, który towarzyszył artyście w czasie jego koncertów, szczególnie podczas pamiętnej trasy stadionowej. Produkcja pokazuje kulisy życia Dawida Podsiadło oraz jego przygotowań do występów na największych scenach w Polsce. Jest to doskonała okazja dla fanów muzyka, aby poznać go od bardziej prywatnej, mniej znanej strony.

Podczas siedmiu koncertów na stadionach towarzyszyły nam kamery. Były w busie, były w garderobach, pod sceną też były i na scenie też, a teraz przyszedł czas, w którym postanowiliśmy Wam pokazać co zarejestrowały. 'Dawid Podsiadło - Dokumentalny', bo tak nazywa się ten film, będzie można zobaczyć przedpremierowo w kinach WYŁĄCZNIE 3 grudnia. (...) Macie okazję zajrzeć za kurtynę stadionu i zobaczyć jak sobie radziliśmy z tą przygodą. Pozdrawiam Was napisał Dawid Podsiadło na swoim profilu na Facebooku.

Film dokumentuje wydarzenia związane z trasą koncertową Dawida Podsiadło, która przyciągnęła tłumy na stadiony i była jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych roku. Praca nad filmem pozwoliła ekipie filmowej zarejestrować unikalne momenty z życia artysty i pokazać kulisy pracy nad tak wielkim przedsięwzięciem, jakim była trasa stadionowa.

Dokument zawiera nie tylko fragmenty samych występów, lecz także pokazuje, jak wygląda życie artysty za sceną – od przygotowań, poprzez emocje tuż przed występem, aż po wyczerpanie po zakończonym koncercie. Dzięki temu fani będą mogli zobaczyć Dawida Podsiadło nie tylko jako charyzmatycznego muzyka, ale również jako człowieka zmagającego się z wyzwaniami codziennej pracy artystycznej.

Przełomowy moment w karierze Dawida Podsiadło

Trasa stadionowa była dla Dawida Podsiadło krokiem milowym w jego karierze. Artysta wielokrotnie wyrażał radość i wzruszenie z powodu ogromnego wsparcia, jakie otrzymał od swoich fanów podczas tej serii koncertów. Stadionowe występy były dowodem jego popularności i pozycji na polskiej scenie muzycznej. Film „Dawid Podsiadło – Dokumentalny” daje możliwość zobaczenia, jak artysta przeżywał każdy z tych ważnych momentów. Dla Dawida Podsiadło był to przełomowy etap nie tylko jako wykonawcy, ale także jako osoby próbującej przetrwać presję i stres związany z występowaniem przed tysiącami fanów. Dzięki dokumentowi widzowie mają możliwość zobaczyć pełne spektrum emocji, które towarzyszyły artyście podczas trasy – od euforii, poprzez tremę, aż po wyczerpanie.

Specjalny, jednorazowy pokaz filmu „Dawid Podsiadło – Dokumentalny” odbędzie się tylko 3 grudnia, co stanowi dodatkowy element wyjątkowości tego wydarzenia. Kinowa premiera jest realizowana przez Next Film i będzie dostępna w wybranych kinach w kinach sieci Helios, Cinema City oraz Multikino na terenie całego kraju. Projekcja ma być dostępna w wielu dużych miastach, co daje szansę fanom Dawida Podsiadło z różnych części Polski na wzięcie udziału w tym wydarzeniu.

Wybierzecie się do kin?