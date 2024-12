Julia Żugaj, popularna influencerka i uczestniczka minionej edycji "Tańca z Gwiazdami", nie przestaje zaskakiwać swoich fanów. Jak poinformowano, w tym roku wystąpi w roli prowadzącej podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów" organizowanej przez Polsat. To wielkie wyróżnienie, które potwierdza, że jej kariera rozwija się w szybkim tempie. Co więcej, nie ograniczy się jedynie do prowadzenia imprezy – Julia również zaśpiewa na scenie, prezentując swoje umiejętności wokalne.

Julia Żugaj zadebiutuje jako prowadząca Sylwestra w Polsacie!

Decyzja o powierzeniu Julii Żugaj roli prowadzącej zapadła pod okiem Edwarda Miszczaka, dyrektora programowego Polsatu. Miszczak znany jest z dawania szans młodym talentom i promowania nowych twarzy w telewizji. W przypadku Julii postawił na jej popularność w mediach społecznościowych oraz naturalny wdzięk, który zdobył serca widzów podczas "Tańca z Gwiazdami". To dla influencerki ogromna odpowiedzialność, ale też szansa, by udowodnić swoje umiejętności przed szeroką publicznością.

Mam dla was specjalnego newsa, którego dowiedziałam się, że dzisiaj już mogę powiedzieć, że nie tylko na sylwestrze zaśpiewam, ale również go poprowadzę - zakomunikowała Julia w ''Halo tu Polsat''.

Jak się okazuje, gwiazda na sylwestrowej scenie nie będzie sama - nie zdradziła póki co szczegółów tego wyjątkowego duetu:

Teraz będę w całkowicie nowej parze. Jeszcze nie mogę zdradzać z kim - dodała Żugaj.

Informacja o nowej roli Julii Żugaj spotkała się z dużym entuzjazmem ze strony jej fanów. Media społecznościowe influencerki wypełniły się gratulacjami i wyrazami wsparcia. W komentarzach fani podkreślają, że Julia idealnie pasuje do tej roli, dzięki swojej energii i charyzmie:

Sylwestra obowiązkowo uprzyjemniał mi będzie Polsat

Gratulacje Julka

Czekam z niecierpliwością

Tegoroczna "Sylwestrowa Moc Przebojów" odbędzie się w Toruniu i zapowiada się na jedną z największych imprez sylwestrowych w Polsce. Polsat obiecuje, że widzowie będą mogli liczyć na mnóstwo emocji, niesamowitą oprawę wizualną oraz występy największych gwiazd. Julia Żugaj przygotowuje się intensywnie do swojej podwójnej roli – zarówno jako prowadząca, jak i wykonawczyni muzyczna. Jej występ z pewnością będzie jednym z najważniejszych momentów sylwestrowej nocy.

Julia Żugaj, będąc u progu nowego etapu w swojej karierze, wkracza na scenę w zupełnie nowej roli. Jej debiut jako prowadzącej "Sylwestrowej Mocy Przebojów" to wyjątkowe wyróżnienie i dowód na to, że drzwi do wielkiego świata show-biznesu stoją przed nią otworem.

Planujecie oglądać Polsat w sylwestrowy wieczór? Przypomnijmy, że z konkurencyjną ofertą startuje również TV Republika, która ma szykować koncert z okazji wejścia w nowy rok!

