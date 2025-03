Już 9 marca na platformie Netflix pojawi się specjalny odcinek reunion z 3. sezonu "Love Never Lies". Produkcja postanowiła jednak na zmianę i zaprosiła do studia nie tylko uczestników nowego sezonu. Fani programu są w szoku i z niecierpliwością czekają na ten odcinek. Sama Maja Bohosiewicz podzieliła się swoim entuzjazmem! Co się wydarzy?

Wielkie emocje po finale "Love Never Lies" [Spoiler]

​Finał trzeciego sezonu programu "Love Never Lies" dostarczył widzom ogromnych emocji, zwłaszcza w kontekście relacji między uczestnikami. Jednym z najbardziej poruszających wątków była historia małżeństwa Kasi i Pawła. W trakcie programu na jaw wyszły liczne zdrady Pawła z mężczyznami, zarówno przed, jak i po ślubie, o których Kasia nie miała pojęcia. Mimo bólu i rozczarowania, w finale doszło do zaskakującego momentu, gdy Paweł z "Love Never Lies" uklęknął przed Kasią i założył jej na palec obrączkę, a jego żona postanowiła dać mu kolejną szansę.

Innym emocjonującym wątkiem była relacja Marty (Martirenti) i Grzegorza, którzy zdecydowali o zakończeniu związku. Jednak wykrywacz kłamstw ujawnił, że ich deklaracje były nieprawdziwe, co wskazuje na skomplikowane uczucia między nimi.

Wielkie emocje towarzyszyły również zwycięstwu Agnieszki i Karoliny z "Love Never Lies", które jako jedyna para nie skłamały ani razu podczas programu, zdobywając tym samym nagrodę pieniężną w wysokości 141 tysięcy złotych.

To stanie się po raz pierwszy podczas reunion w "Love Never Lies"

Finałowy odcinek 3. sezonu "Love Never Lies" jest już za nami, ale to nie koniec emocji. Już za kilka dni na platformie Netflix pojawi się odcinek z reunion. Uczestnicy najnowszej edycji ponownie się spotkają i zdradzą, jak potoczyły się ich losy. Jednak tym razem towarzyszyć im będą uczestnicy poprzednich edycji, którzy również będą mieli okazję powiedzieć swoje zdanie. Sama prowadząca nie może już doczekać się ostatniego odcinka sezonu:

Jesuuu TO BĘDZIE GRUBE. NIECH MI KTOŚ TO POKAŻE PRZED PREMIERĄ !!! – napisała Maja Bohosiewicz.

Fani "Love Never Lies" nie mogą doczekać się reunion

Fani hitowego reality-show Netflix'a z niecierpliwością czekają na odcinek reunion, który ma wyjaśnić, jak potoczyły się losy uczestników po zakończeniu programu. Premiera specjalnego epizodu odbędzie się 9 marca na Netflixie, co już teraz wywołuje ogromne emocje wśród widzów.

No przecież mnie skręci do 09.03

Chyba dawno nie czekałam na coś z taką niecierpliwością!

Jeju, chyba nie wytrzymam do niedzieli. Ten sezon był dla mnie mega, a ciekawość, które związki przetrwały jest jeszcze większa – czytamy w komentarzach.

Zwiastun reunion w "Love Never Lies" obejrzycie poniżej. Czekacie?

