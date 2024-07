20 czerwca na Pepsi Arena w Warszawie miał odbyć się jeden z najbardziej oczekiwanych koncertów tego roku. Występ w ramach Pozytywne Wibracje Festival miał dać Pharrell Williams, którego przebój "Happy" jest jednym z największych hitów ostatnich miesięcy. Niestety, organizator poinformował właśnie, że koncert został odwołany z przyczyn niezależnych od nich. Skutkuje to również prawdopodobnym przełożeniem całej imprezy na późniejszy termin.



Z przykrością informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych Pharrell Williams, główna gwiazda tegorocznej czwartej edycji Pozytywne Wibracje Festival, odwołał swój występ w Polsce. Jesteśmy zmuszeni do zakomunikowania tej wiadomości na dwa tygodnie przed planowanym wydarzeniem na stadionie Pepsi Arena w Warszawie. W związku z zaistniałą sytuacją planujemy przełożenie festiwalu na późniejszy termin. Sprawdzamy dostępność pozostałych artystów, postaramy się także o kolejną gwiazdę festiwalu. Zrobimy wszystko co w naszej mocy żeby poinformować Państwa o nowej dacie oraz ewentualnych zmianach w line-upie jak najszybciej. Nastąpi to nie później niż do 30 czerwca br. - czytamy w oświadczeniu.