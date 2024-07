Podczas wczorajszej gali "Ludzie Wolności" na scenie zaprezentowała się cała plejada polskich artystów, m.in. Edyta Górniak, Mela Koteluk, Kasia Nosowska, Kayah czy Dawid Podsiadło. Ponownie najwięcej emocji wzbudził występ Górniak, która pokusiła się o klimatyczny cover przeboju Johna Lennona "Imagine". Diwa wystąpiła na scenia ubrana w kreację Gucci za, bagatela, 15 tysięcy złotych!

Co ciekawe, w trakcie wykonywania legendarnego przeboju dołączyła do niej Ruslana, znana ukraińska piosenkarka i zwyciężczyni Eurowizji z 2004 roku. Trzeba przyznać, że duet obu pań wypadł bardzo okazale i adekwatnie do okazji oraz okoliczności politycznych.

Poniżej występ Górniak. Znów okazała się bezkonkurencyjna?

Edyta Górniak na gali "Ludzie Wolności":