Allan Krupa ma z mamą wyjątkowe relacje i wie doskonale, że jest dla niej całym światem. Edyta Górniak niejednokrotnie zdradzała, że niechętnie się z nim rozstaje, a jego wyprowadzka z domu nie była dla niej łatwym doświadczeniem. Teraz znów musi zmierzyć się z trudnościami.

Trudny czas w życiu Edyty Górniak

19-letni dziś Allan Krupa jest oczkiem w głowie mamy, która samotnie wychowywała go niemal od samego początku. Jest w końcu jej jedynym synem i najważniejszą osobą w życiu. Edyta Górniak nawet rozpłakała się w czasie wywiadu, gdy wspominała niełatwe chwile z samotnego macierzyństwa.

Tym trudniej było wokalistce pochodzić się z faktem, że jej ukochany jedynak jest już pełnoletni i zamierza wyfrunąć z gniazda, by iść własnymi ścieżkami. Jakiś czas temu wyprowadził się od mamy i zamieszkał w imponującym apartamencie w Warszawie. Mimo to udawało mu się często spotykać z mamą na śniadanie, czy odwiedzać w hotelu. Teraz ponoć Edytę Górniak czeka prawdziwe wyzwanie.

Niedawno media obiegła wiadomość, że Allan jest zakochany w Nicol Pniewskiej, która mieszka w Monako. Jak donosi źródło Świata Gwiazd, ich miłość okazała się na tyle silna, że 19-latek postanowił ponoć wyjechać do wybranki. Póki co nie wiadomo, czy zdecyduje się przeprowadzić tam na stałe, czy tylko chwilowo. Chociaż Edyta Górniak stara się we wszystkim wspierać syna, według informatora portalu, niełatwo będzie jej oswoić się z jego wyprowadzką za granicę.

Edyta jeszcze musi się z tym oswoić. Miała bardzo dużo pracy. Allan wyjechał dopiero kilka dni temu, więc jeszcze nie miała jak zatęsknić. Ale gdy zwolni tempo, może jej być trudno - wyjawia anonimowe źródło Świata Gwiazd.

Wokalistka stara się ponoć jednak pozytywnie podchodzić do całej tej sytuacji. Wciąż będzie chciała widywać się z Allanem tak często, jak tylko będzie to możliwe. W najbliższym czasie będą mieli nawet do tego sporo okazji.

Na szczęście lot trwa tylko 2,5 godziny. I będą spotykać się w pracy, bo razem występują choćby na Sylwestra - dodaje informator Świata Gwiazd.

