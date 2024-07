Kto pojedzie na Eurowizję 2016? Znamy kolejnych artystów, którzy zgłosili się do preselekcji (koncert już 5 marca). Wśród nich sporo zespołów disco polo, ale i uznani artyści. Listę kandydatów TVP zaprezentuje już 16 lutego.

Reklama

Eurowizja 2016 - oni chcą reprezentować Polskę!

Już jakiś czas temu mówiono o tym, że Polskę na Eurowizji chcą reprezentować m.in. zespoły disco polo Basta oraz Piękni i Młodzi, którzy wygrywają w naszej sondzie. Do tego grona dołącza, jak informuje disco-polo.info, zespół Blue Box, który chce zaprezentować Europie utwór "Posłuchaj Serca". Swoje zgłoszenie do TVP wysłał również zespół Magik Band:



Możemy Wam już zdradzić, że zgłosiliśmy Naszą propozycję do Krajowych eliminacji 61. Konkursu piosenki Eurowizji 2016 ;) Czy się uda? No, zobaczymy :) Spróbować zawsze warto - napisali na Facebooku.

Grupa Magik Band gra utwory góralskie, często występuje na weselach. Jak podaje Dziennik Eurowizyjny w konkursie chcą również wziąć udział Kasia Moś (znana m.in. z występów w "Must be the music") oraz Patty. Z kolei nam udało się również dowiedzieć, że na Eurowizję 2016 chce pojechać Gracjan Kalandyk - uczestnik "The Voice of Poland". Nie jest on jedynym wokalistką znanym z tego programu, który chce nas reprezentować. Wśród wymienianych artystów są m.in. Monika Urlik oraz Dorota Osińska. Dość głośno było również o kandydaturze Edyty Górniak, która zapytała swoich fanów, czy chcą ją zobaczyć na Eurowizji raz jeszcze, o czym napisały światowe media!

Czy wyżej wymienieni artyści zostaną docenieni przez komisję TVP, która wybierze kandydatów? Przekonamy się wkrótce!

Zobacz także

Zobacz także: Edyta Górniak chce jechać na Eurowizję? Jest intrygujący wpis gwiazdy! Piszą o tym światowe media!

Propozycja na Eurowizję od zespołu Blue Box.

Gracjan Kalandyk wziął udział w The Voice of Poland.

Reklama

Czy to Kasia Moś pojedzie na Eurowizję?