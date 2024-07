Edyta Górniak pojedzie na Eurowizję 2016? Diwa na swoim Facebooku zamieściła logo Eurowizji 2016 i zapytała fanów, co o tym myślą. Czy to oznacza, że Edyta Górniak chce jeszcze raz reprezentować nasz kraj na tym konkursie? To byłoby wielkie wydarzenie!

Reklama

Edyta Górniak na Eurowizji 2016?

Polscy artyści mają czas do 8 lutego, żeby zgłosić swoje propozycje do TVP. Specjalna komisja konkursowa wyłoni listę już 16 lutego, zaś 5 marca odbędzie się wielki koncert, podczas którego widzowie zadecydują, kto będzie naszym reprezentantem. Czy Edyta Górniak wyśle swoje zgłoszenie? Na razie na swoim Facebooku zapytała:

Muszę wiedzieć, co o tym myślicie... - napisała artystka.

Co ciekawe, rok temu Edyta starała się o udział w Eurowizji, jednak okazało się, że swoją propozycję zgłosiła za późno. Teraz sytuacja się powtarza. A więc co na to fani? Większość z nich jest zachwycona taką propozycją.

Tak, prosimy! To byłoby fantastyczne! - mówi jeden z fanów. Chciałabym Cię tam zobaczyć Edytko! Ale. Musisz mieć genialny utwór. POTEZNY. PIĘKNY. WIELKI. Utwor; który uniesie Twoj talent. A potem to już wszystko widzę.Długa suknia. Mikrofon. I Edyta. Żadnej elektroniki piór i tancerzy. Edyta i Jej glos. Na takie coś to ja się piszę :):) tak! - dodaje kolejna. Jak najbardziej TAK pani Edyto! Tylko trzeba się spieszyć bo czas na zgłaszanie się do eliminacji mija 8 lutego. Pora na zapowiadane już rok temu rodzeństwo dla "To nie ja" czyli pani wielkiego przeboju z Eurowizji 1994 - mówi kolejny.



Niestety, są też osoby przeciwne takiemu pomysłowi. Są jednak w mniejszości:

Edi, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki... Ja mocno w Ciebie wierzę i jestem pewna, że rozwaliłabyś tam wszystkich swoim głosem, ale jakoś nie jestem za tym, żebyś tam jechała...chyba, że jako gość specjalny - komentuje jeden z fanów. Nie nie nie!! Szkoda czasu na to ustawione dziadostwo. Jestem kompletnie zniesmaczony ostatnim rokiem. W tym roku tego nie oglądam. Chyba ,że sobie brodę przykleisz - dodaje kolejny.

O wpisie Edyty Górniak zrobiło się bardzo głośno - napisała o nim strona EuroVisionary. com, która jest bardzo popularna wśród fanów Eurowizji na całym świecie. Czy Edyta zdąży z piosenką do 8 lutego? Znamy już 13 chętnych polskich artystów, którzy chcą nas reprezentować. Kandydatura Górniak jest największym zaskoczeniem.

Zobacz także

Edyta Górniak chce jechać na Eurowizję 2016?

Edyta Górniak odniosła największy sukces wśród polskich artystów na Eurowizji.

Reklama

Edyta Górniak na Eurowizji w 1994 roku.