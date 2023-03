Eurowizja 2023: Edyta Górniak przerwała milczenie po aferze na preselekcjach! 

Są wyniki oglądalności preselekcji do 62. Konkursu Eurowizji. Polskie preselekcje, które odbyły się w sobotę, wygrała Katarzyna Moś. To właśnie ona będzie reprezentować nasz kraj na konkursie głównym. Relacja z polskich eliminacji była transmitowana przez TVP1 oraz TVP Polonia. Łącznie przed ekranami zasiadło średnio 2,5 mln widzów. Zobacz też: Eurowizja 2017: Kasię Moś znacie doskonale w reklam! Śpiewała największe światowe przeboje! Eurowizja 2017: wyniki oglądalności preselekcji Pierwszą część konkursu oglądało 2,34 mln widzów. Druga część przyciągnęła nieco więcej, bo aż 2,67 mln osób. To właśnie wtedy występowała Doda oraz Michał Szpak, a także ogłoszono wyniki konkursu. Eliminacje były najchętniej oglądanym programem w tym czasie antenowym w polskiej telewizji. Kasia Moś pojedzie do Kijowa, gdzie będzie walczyć o zwycięstwo w finale Eurowizji. Więcej o Eurowizja 2017: Węgorzewska przyznała wysoką notę Brzozowskiemu, a publiczność... zaczęła buczeć! Mamy nagranie! Kasia Moś jedzie na Eurowizję! Ale to nie ona dostała najwięcej punktów od widzów - mamy dokładne wyniki głosowania! TYLKO U NAS! Doda o wyborze Kasi Moś na Eurowizję 2017! "Nie ma co gadać, trzeba..." TYLKO U NAS: Kasia Moś komentuje swoje zwycięstwo! Spodziewała się wygranej? Eurowizja 2017: Martin Fitch zgłosił do konkursu plagiat? Internauci są pewni! Artysta teraz się tłumaczy! Jak? Eurowizja 2017. Znamy już całą listę uczestników polskich preselekcji! Kto pojedzie do Kijowa? Posłuchaj piosenki Rafała Brzozowskiego na Eurowizję 2017 - "Sky over Europe"! To on dziś wygra? Kim jest Olaf Bressa - polski kandydat na Eurowizję 2017? Posłuchaj jego piosenki "You look good"! Kasia Moś po raz trzeci powalczy o Eurowizję! Czy tym...