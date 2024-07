Edyta Górniak nadal nie może śpiewać. Piosenkarka zamieściła na swoim Instgramie filmik, na którym gra na fortepianie. Gwiazda napisała, że niestety wciąż nie może wrócić do śpiewu. Dwa tygodnie temu Edyta Górniak trafił do szpitala w Los Angeles w wyniku wyczerpania i ropnego wirusowego zakażenie górnych dróg oddechowych. W wyniku choroby Górniak straciła głos i musiała odwołać swój koncert w Warszawie.

Edyta Górniak tydzień temu wydała oświadczenie, w którym napisała, że ukończyła kurację, a jej głos zaczyna powoli wracać. Artystka jest na dobrej drodze do pełnego powrotu do zdrowia, jednak z najnowszego filmiku wynika, że nadal nie może śpiewać. Mamy jednak nadzieję, że Edyta Górniak szybko wróci do zdrowia i wkrótce znów będziemy mogli podziwiać jej wspaniały głos na koncertach!

Edyta Górniak nadal nie może śpiewać. Wypełnia czas grą na fortepianie.

Piosenkarka powoli wraca do zdrowia po ropnym wirusowym zakażeniu górnych dróg oddechowych.

Trzymamy kciuki za pełny powrót artystki do zdrowia!